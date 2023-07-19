Fuzul GYO halka açılıyor

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Fuzul GYO’nun halka arzında sona gelindi. Sermaye Piyasası Kurulu, Fuzul GYO’nun halka arzına onay verdi. Fuzul Holding, geçen yıl aldığı stratejik bir kararla gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Fuzul Yapı’nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (GYO) dönüşüm için SPK’ya başvurmuş, 2023 yılının mart ayında ise ilk onayını almıştı. Bu gelişmenin ardından halka arz çalışmalarına başlayan Fuzul GYO, Borsa İstanbul’a katılacak.
Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 63.860.000 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 28.000.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Halka arzda satışa sunulacak payların %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %15 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ve %15’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28,89 olacak. 254.140.000 TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 318.000.000 TL olacak.