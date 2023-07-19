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Ekonomi

Fuzul GYO halka açılıyor

Fuzul GYO’nun halka arzında sona gelindi. Sermaye Piyasası Kurulu halka arzına onay verdi. Fuzul GYO, "FZLGY" hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek ve hisse fiyatı 8,90 lira olarak satışa sunulacak.

14:22 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Fuzul GYO’nun halka arzında sona gelindi. Sermaye Piyasası Kurulu, Fuzul GYO’nun halka arzına onay verdi. Fuzul Holding, geçen yıl aldığı stratejik bir kararla gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Fuzul Yapı’nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (GYO) dönüşüm için SPK’ya başvurmuş, 2023 yılının mart ayında ise ilk onayını almıştı. Bu gelişmenin ardından halka arz çalışmalarına başlayan Fuzul GYO, Borsa İstanbul’a katılacak.


Şirketten yapılan açıklamaya göre Fuzul GYO, "FZLGY" hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek ve hisse fiyatı 8,90 lira olarak satışa sunulacak. Halka arz için talep toplama tarihleri ise 20-21 Temmuz tarihleri olarak belirlendi.

Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 63.860.000 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 28.000.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Halka arzda satışa sunulacak payların %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %15 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ve %15’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28,89 olacak. 254.140.000 TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 318.000.000 TL olacak.




#Fuzul GYO
#Sermaye Piyasası Kurulu
#Halka arz
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