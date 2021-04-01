Gazi Üniversitesi ile ATO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Törende imzalar, Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından atıldı.

Protokol, Gazi Üniversitesinde eğitim görmek isteyen ATO üyeleri ve çalışanları ile ATO personeli için uygulama koşullarının belirlenmesi ile akademik/bilimsel/eğitim iş birliğinin gerçekleştirilmesini kapsıyor.

Protokol kapsamında ATO tarafından lisansüstü düzeyde ihtiyaç duyulan programlarda ve konularda giriş koşullarını taşıyan aday öğrenciler için kontenjan ayrılacak. Ayrıca protokol kapsamındaki öğrencilerin tezli yüksek lisans ve doktora tez konularının, ATO’nun ihtiyacı doğrultusunda belirlenecek.

İmza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesinin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Gürsel Baran adına dikilmiş 5 adet fidan sertifikasını da takdim etti.