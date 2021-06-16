Ekonomi Genç Albayraklılar İşbaşı Eğitim Programı başladı
İŞ DÜNYASI

Genç Albayraklılar İşbaşı Eğitim Programı başladı

Albayrak Grubu’nun yeni mezunlara yönelik Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı açılış etkinliğiyle başladı. Albayrak Grubu çatısı altında farklı sektörlerdeki şirketlerin mali işler ve finans departmanlarında yetiştirilmek üzere belirlenen yeni mezunlar, staj süresinin sonunda Albayraklı olma imkanı bulacak.

Haber Merkezi İHA
Genç Albayraklılar İşbaşı Eğitim Programı başladı
Albayrak Grubu CEO

Albayrak Grubu yeni mezun gençlere iş imkanı oluşturmak üzere Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı’nı başlattı. Mali işler ve finans departmanlarında yetiştirilmek üzere programa başvuran yeni mezunlar açılış etkinliğinde Albayrak Grubu yöneticileriyle tanıştı ve görev alacakları şirketleri öğrendi. Hayallerini gerçekleştirmek ve tecrübe kazanmak isteyen yeni mezun adaylar, Albayrak Grubu’nun 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla tanışma ve deneyim kazanma fırsatı yakalayacak.

Albayrak Grubu, kariyer yolculuklarının başında olan yeni mezunlara yönelik işbaşı eğitim programlarını belirli periyotlarla hayata geçirerek yeni mezun istihdamına desteğini sürdürüyor.
İHA
Albayrak Grubu, kariyer yolculuklarının başında olan yeni mezunlara yönelik işbaşı eğitim programlarını belirli periyotlarla hayata geçirerek yeni mezun istihdamına desteğini sürdürüyor.

Açılış etkinliğinde konuşma yapan Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili olarak, "Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz, Grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizin mali işler ve finans birimlerinde uygulayacağımız Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı’nın kurumumuza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Daha önceki dönemlerde yaklaşık 500 yeni mezun 3 ay boyunca kurumumuzda staj yapmış, bu kişiler arasından 250 kişi program sonunda kadromuza dahil edilmiştir. Sektöre, mali işler ve finans alanında uzmanlık kazandırabileceğimiz, işini özveriyle yapan, gelişime ve yeniliklere açık, nitelikli nesiller yetiştirerek, yeni mezun istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Bolat: Sürdürülebilir bir gelecek için yerli ve milli üretim şart
EKONOMİ
Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Bolat: Sürdürülebilir bir gelecek için yerli ve milli üretim şart

Bolat, "Gençler bizim geleceğimiz, Albayrak Grubu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli, milli ve manevi değerleri taşıyan insanlar yetiştirilmesine önem veriyoruz. Gençlerin mücadeleci ruhundan, teknolojiye, dijitalleşmeye ve değişimlere açık olmalarından aldığımız ilhamla genç istihdamını her zaman destekliyoruz. Gençlerimize yatırım ülkemize yapacağımız en önemli yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat'a 20. yıl plaketi
EKONOMİ
Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat'a 20. yıl plaketi
Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.