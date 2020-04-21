Ekonomi Gıda harcamaları için taksit çağrısı
İŞ DÜNYASI

TESK "gıdada bireysel kartlara taksit" istedi

Gıda harcamaları için taksit çağrısı!

Koronavirüs salgını sonrası çok sayıda tedbir hayata geçirilirken TESK'ten dikkat çeken bir öneri geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın sürecinde hem sosyal hem de ekonomik mücadelenin önem taşıdığını belirtti.

Devletin bu konuda kredi ödemelerinde erteleme, kısa çalışma ödeneği ve ihtiyacı olana maddi yardım gibi desteklerle ekonomik adımlar attığını anımsatan Palandöken, "Bu dönemde ekonominin sürdürülebilirliği ve istikrarı için ilave tedbirlerle ülkemizin süreci olabildiğince hasarsız atlatması sağlanabilir. Bu süreçte ekonominin istikrarı için ilave tedbirler alınmalı, gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

GIDA HARCAMALARI TAKSİTLENDİRİLMELİ

Bu zorlu dönemde hem bakkal hem de marketlerin üzerindeki ekonomik baskının azaltılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Palandöken, şunları kaydetti:

"Evinden çıkmayan halkımız ve bu süreçte dükkanlarını kapatan tüm esnafımız ve hane halkını rahatlatmak için geçici süreyle bireysel kartlar için de gıda harcamalarına taksitlendirme imkanı değerlendirilmeli. Gıda sektöründe bireysel kredi kartına taksit imkanı, bu dönem özelinde ekonomide önemli ölçüde rahatlama ve ödemelerin görece yayılmasını sağlayacak. Bu sayede hem tüketici üzerindeki ödeme yükü hafifler hem de esnafımız ticaretine sorunsuz devam eder. Türkiye olarak bu süreci hep birlikte, dikkatle yöneteceğimize ve bunun da altından kalkacağımıza inanıyorum."

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