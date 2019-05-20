Godiva'da üst düzey atama

Olivier de Mendez, Godiva’nın İngiltere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesi başkanlığına atandı.

De Mendez görevinde, yeni ürün ve kategori geliştirmeye ve dağıtım kanallarına ivme kazandırmaya odaklanacak. Yeni pazarlara girerek Godiva Café’lerin bölge genelindeki başarısını daha da ileriye taşımayı hedefleyen De Mendez, bu süreçte markanın Belçika zanaatını, premium çikolatayı yeni ürünlere dönüştürme konusundaki ustalığını ve global tüketici iç görülerini kullanarak büyümesine liderlik edecek.

Olivier de Mendez.

Perakende, yiyecek-içecek ve müşteri deneyimi alanlarında 25 yılı aşkın tecrübesi ve global liderlikteki güçlü geçmişiyle Godiva’ya katılan De Mendez birçok uluslararası şirketin operasyonel büyümesine, marka stratejisini belirleme ve müşterilerle güçlü bağlar kurma süreçlerine liderlik etti.

Son olarak Afflelou Group’a bağlı Optical Discount şirketinin Fransa ve Uluslararası Genel Müdürlüğü görevini yürüten De Mendez, markanın prestijini korurken, yenilikçiliğe odaklanma ve daha ulaşılabilir ürünler geliştirmede kilit bir rol oynadı.

GODIVA CEO’su: “DE MENDEZ, BÜYÜME HEDEFİMİZE DEĞER KATACAK”

“Üstün liderlik kabiliyetleriyle Olivier’in Godiva ailemize katılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz” diyen Godiva CEO’su Annie Young-Scrivner sözlerine şöyle devam etti:

“Uzun yıllardır büyük ölçekli global markalarla çalışma deneyimi sayesinde İngiltere ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye pazarları hakkında elde ettiği derinlemesine bilgi önümüzdeki altı yıl içinde işimizi beş katı büyütürken bize inanılmaz bir değer katacak. Olivier, Godiva için en önemli önceliklerimiz olan geleceğin yeteneklerini ve performansa dayalı bir kültür geliştirmeye kendini adamış, gerçek anlamda ilham veren bir lider.”

Godiva ailesine katılmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyduğunu ifade eden De Mendez,

“Yenilikçi ve değerli bir müşteri bağlılığının yanı sıra ekipler arasında yakın iş birliğinin sürdürülebilir büyüme ve başarı için çok önemli olduğuna inanıyorum. Godiva’nın daha önce görülmemiş düzeyde büyüdüğü bir dönemde bilgi ve birikimimle katkıda bulunmayı heyecanla bekliyorum” dedi. Fransa’da doğup büyüyen de Mendez, EDHEC İşletme Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı ve çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

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