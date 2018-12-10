Ekonomi Grev başladı 24 dakikada bir sefer yapılıyor
İŞ DÜNYASI

İZBAN'da grev var

Grev başladı: 24 dakikada bir sefer yapılıyor

İzmir'de zam teklifleri kabul edilmediği için grev kararı alan İzmir Banliyö Sistemi AŞ'nin (İZBAN) çalışanları astıkları pankartlarla greve başladı.

AA
İZBAN'daki grev nedeniyle bazı tren seferleri durdu.
İZBAN'daki grev nedeniyle bazı tren seferleri durdu.

Çiğli ilçesindeki İZBAN Genel Müdürlüğü önünde toplanan çalışanlar, gece vardiyasında çalışan iş arkadaşlarının mesailerinin bitmesiyle "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart hazırladı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı grevde çalışanlar, İZBAN'ın Halkapınar ve Alsancak duraklarına da aynı pankartlardan astı.

Çalışanlar daha sonra pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İZBAN'dan yüzde 19,43'lük zam talebinde bulunmuş ancak talep kabul edilmemiş ve çalışanlar grev yapacaklarını duyurmuştu.

24 DAKİKADA BİR SEFER

İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grev nedeniyle, bazı güzergahlarda seferler yapılmıyor.

İZBAN'da gece mesaisinin ardından "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankartın asılmasıyla başlayan grev dolayısıyla çalışanlar iş bıraktı.

Aliağa-Çiğli ile Havalimanı-Selçuk arasında tren seferleri durdu. Çiğli-Havalimanı arasında ise daha az sıklıkta sefer yapılıyor.

İZBAN yetkilileri grev nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltabilmek için yoğun saatlerde seferler düzenlendiğini belirtti.

Çiğli-Havalimanı arasında sendika üyesi olmayan grev kapsamı dışındaki makinistlerle 5 set halinde, 24 dakikada bir sefer yapıldığı kaydedildi.

Bu seferlerin de 06.30-11.00 saatleri ile 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği, 11.00-16.00 saatlerinde ise seferlerin de yapılmayacağı öğrenildi.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

İZBAN ile metro arasında aktarmanın yapıldığı Halkapınar istasyonunda çalışanlar İZBAN'ın durumunu soran vatandaşlara seferlerin gecikmeli olarak bazı istasyonlar arasında yapıldığına dair vatandaşları bilgilendirdi.

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Bazı İzmirliler trenleri kullanmayı tercih ederken bazıları otobüslere yöneldi.

Öte yandan İZBAN'daki grev nedeniyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

İZBAN, 136 kilometre uzunluğundaki Aliağa-Selçuk hattında günlük 300 bin civarında yolcu taşıyor.

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