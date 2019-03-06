Ekonomi Gündüz ev kadını gece iş kadını
İŞ DÜNYASI

Gündüz ev kadını, gece iş kadını! Diyarbakır'da ciğerci

Gündüz ev kadını gece iş kadını

Diyarbakırlı 2 çocuk annesi Yasemin Ayverdi Gülseran, gündüz evde kalmaktan sıkılınca mikrokrediye başvurdu. Buradan aldığı parayla kendisine seyyar tezgah alan Gülseran, gece saatlerinde açtığı tezgahta ciğer yapıp satarak aile ekonomisine katkı sunmaya başladı.

Haber Merkezi IHA
Ayverdi Gülseran, gece saatlerinde açığı tezgahında ciğer yapıp satmaya başladı.
Ayverdi Gülseran, gece saatlerinde açığı tezgahında ciğer yapıp satmaya başladı.

Yaklaşık 12 yıldır evli olan Gülseran, çocuklarına daha güzel bir gelecek sunmak için farklı işlerde çalıştı. Bir süredir çalışmayan ve gündüz evde kalmaktan bunalan Gülseran, mikrokrediye başvurdu. Buradan aldığı para ile seyyar araba, mangal ve ciğer alan Gülseran, gece saatlerinde açığı tezgahında ciğer yapıp satmaya başladı. Mesaisi gece 23.00’te başlayan Gülseran’ın yaptığı ciğerleri yemek isteyen vatandaşlar, tezgahın önünde sıra oluşturuyor. Gülseran’ın en büyük hayali, kendisine ait bir dükkanda ciğer yapıp kadınlara istihdam sağlamak.

"CİĞERİ SEVDİĞİMDEN DOLAYI AKLIMA BU İŞİ YAPMAK GELDİ"

Özverili çalışması ile ilgili konuşan Gülseran, ciğeri sevdiği için bu işe giriştiğini söyledi. Eşine destek olmak için tezgahı açmaya karar verdiğini kaydeden Gülseran, “Bu iş, ciğeri sevdiğimden dolayı aklıma geldi. Eşlerimiz de çalışıyor iyi kötü ama 2 çocuk okutuyoruz, biraz daha şartlarımız ağır, eşime destek olma ihtiyacı duyuyorum. İlk defa kadın ciğerci görüyorlar takdir ediyorlar, hiç yadırganmadık, herhangi bir olumsuz tepkilerde karşılaşmadık. Gençler baya bir koruyucu davranıyor bize karşı, ciğerimi tadanlar tarif istiyor, baharatları soruyorlar ama vermiyorum. Arabayı getirip götürmek çok sorun oluyor, çevreden olumlu tepkilerle beraber yardımlarda alıyoruz da en azından sabit bir yerde durmak istiyorum. Kendi işimi daha düzgün bir yerlerde daha sabit yapmak istiyorum. Gece konusunda ısrarlıyım 2 çocuk annesiyim, gündüzümüz çocuklara ait kendi gecemizden ödün veriyor bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda biraz destek istiyoruz. Bütün masraflarımız çıkarttıktan sonra 100-150 lira kalıyor, bölüşüyoruz” dedi.

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EŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Ciğer ustası Yasemin Ayverdi Gülseran’ın eşi Muharrem Gülseran da eşinin sabah ev işleriyle, gece ise ciğer işiyle uğraştığını kaydederek, uyku uyumadığını dile getirdi. Gülseran, “İlk bu işi yapacağım dediği zaman, yapabilirim mücadelemi verebilirim dedi, ben de deneyelim dedim. Birkaç sefer denedikten sonra belli bir kitleye ulaştı, buradaki gençler havalar güzel olduğunda Yasemin’e hem destek hem de yardımcı olurlar, bende işim bitince yanına gelip destek veriyorum. Sabah uyanıp çocukları hazırlıyor okulun yolunu tutuyor, okuldan döndükten sonra evde temizlik yapıyor çocukları okuldan tekrar alıp yemekleri ve derslerine yardımcı oluyor. Daha sonra ciğer tezgahını hazırlıyor, gelip kurduktan sonra ciğer yapmaya başlıyor” diye konuştu.

"GECE RAHAT BİR ŞEKİLDE CİĞER YEMEYE GELEBİLİYORUM"

Daha önce kadın ciğerciye rastlamadığını kaydeden Burcu Tekeş isimli müşteri, 2 haftadır aralıksız ciğer yemeye geldiğini aktardı. Tekeş, “Burayı yeni keşfettim, daha önceden kadın ciğerciye rastlamamıştım. Buraya geldiğim zaman daha rahat bir şekilde ciğer yiyebiliyorum. Kız başıma gece saatlerinde erkek ciğercide ciğer yemek bu rahatlığı vermez bize. Gayet lezzetli ciğerleri çok beğeniyorum, 2 haftadır aralıksız geliyorum. Bazen Yasemin ablayı arıyor, yardımına geliyorum. Çok cesaretli bir durum gecenin bu saatinde gelip ciğer yapması beni çok etkiledi, destek olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira
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Muğla'da, akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızın fiyatı el yakıyor. Geçen yıl kilosu 1200 liradan satılan damla sakızı, bu yıl ise 1700 liradan satışa sunuluyor.
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Türkiye'ye daha çok Yunan adalarından getirilen damla sakızından almak için aktarlara gelenler, fiyatını duyunca, genelde 5 veya 10 gram satın almayı tercih ediyor. Kilo ile alana pek rastlanmıyor.
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Menteşe ilçesinde aktarlık yapan Şeref Barut, Son 2 yıldır döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle damla sakızının fiyatında artış oldu. Şu an kilo fiyatı 1700 lira. Bazı yerlerde ise 1900 liraya satıldığını duyuyoruz. Damla sakızını, astım, bronşit rahatsızlığı bulunan kişiler daha çok tercih ediyor. Alan kişiler zeytinyağı ile karıştırıp tükettiklerini söylüyor. Kullananların dönüşü olumlu oluyor. Ürünün pahalı olması nedeniyle müşterilerimiz daha çok gramla alıyor dedi.
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Müşterilerden Mithat Kaplan ise, Damla sakızının solunum yolu rahatsızlığına iyi geldiğini söylediler. Astım, bronşit rahatsızlığım var. O nedenle damla sakızını kullanacağım. Ancak pahalı olması nedeniyle sadece 10 gram alabildim dedi.
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DAMLA SAKIZININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR: Sakız ağacından elde edilen damla sakızı ilk başta sıvıdır ve güneşte kurutulması sonucu sert ve saydam damlacıklar haline dönüştürülür. Ağza alıp çiğnendiğinde de hemen yumuşar.
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Antiseptik özelliğinden dolayı diş macunu üretiminde kullanılmaktadır. Damla sakızının en önemli özelliği antiseptik olmasıdır.
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Sakız olarak ağızda çiğnenmesi ağız sağlığını korur. Ayrıca çiğnenmesi dişlerin beyazlamasını sağlar. Toz olarak su ile gargara şeklinde de kullanılabilir.
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Bir diğer önemli faydası mide üzerinedir. Midede oluşan yanma, ekşime, alevlenme durumlarını giderir. Yemeklerden yarım saat önce çiğnemek yeterli olur.
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İdrar söktürücü özelliği de bulunan bu sakız, böbrek sağlığını da korur. Karaciğere faydalı olduğu gibi göğüs hastalıklarının iyileştirilmesinde de etkilidir. Nefes darlığı çekenler toz haline getirip su ile içmeleri gerekir.
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Havanda dövülüp bal ile karıştırılarak astım hastalarınca da kullanılabilir. Dondurma, muhallebi çeşitlerinde, kahvede kullanılır ve katıldığı gıdalara güzel bir tat katar.
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Ambalaj içerisinde şeffaf kaya tuzuna benzeyenleri damla sakızı reçinesidir ve dövülerek kullanılacak olanları bunlardır. Tatlı yapımlarında ezilerek toz halinde kullanılır.
Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira
Akcier, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen, gıdı, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan damla sakızının kilosu, Muğla'daki aktarlarda bin 700 liradan satılıyor.


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