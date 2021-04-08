Ekonomi Halkbanktan kadın girişimcilere bir ayda 625 milyon liralık destek
İŞ DÜNYASI

Halkbank'ın kadın girişimci kredileri yoğun ilgi görüyor

Halkbank'tan kadın girişimcilere bir ayda 625 milyon liralık destek

Halkbank'ın kendi işini kurmak ya da daha da büyütmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla başlattığı kadın girişimci kredileri yoğun ilgi görüyor. Sadece bir ayda, kadın girişimcilere 625 milyon lira kredi kullandırıldı.

Haber Merkezi AA
Halkbankın kadın girişimci kredileri yoğun ilgi görüyor
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nın üçüncüsü Antalya'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, toplantıda, 2021'in Halkbank olarak kadın girişimcileri önceliklendirdikleri bir yıl olduğunu söyledi.

Kadınları ekonominin ateşleyici gücü olarak aksiyona geçirmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da düzenledikleri zirvede kadınlara özel hizmetleri ve kredi paketini paylaştıklarını anlatan Arslan, gördükleri yoğun ilgi dolayısıyla kadın girişimcilerle buluşma toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bir ayda 625 milyon liralık kredi hacmine ulaşıldı

Üreten kadının bankası olma vizyonuyla Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğünü faaliyete geçirdiklerine değinen Arslan, bu birimin tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere destek sağlamak üzere kurgulandığını bildirdi.

8 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma sürdürdüklerini aktaran Arslan, "Uzun bir süre olmamasına rağmen, kadın girişimci kredilerimize beklentilerimizin de üstünde ilgi oluştu. Fırsat verildiğinde kadınlarımızın ekonomik atılım yapma potansiyelinin son derece yüksek olduğuna şahit olduk. Sadece bir ayda, kadın girişimci kredimiz için 10 bin üzerinde kullandırım yapıldı ve toplamda 625 milyon lira kredi hacmi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

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Arslan, başta Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesindeki kadın girişimcilerin bu hizmete yoğun teveccühü olduğunu kaydetti.

Sadece bu bölgede 1200'ün üzerinde kredi kullandırıldığını, toplamda 76 milyon lira üzerinde bir kredi hacmine ulaşıldığını belirten Arslan, bugün de Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 ilden seçilen ve kredisi onaylanan 9 girişimci kadına üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim ettiklerini bildirdi.

Arslan, Antalya'nın hem turizm hem de tarımdaki gücüyle ekonomik aktivitesi yüksek, Türkiye'nin gözbebeği kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Arslan, şöyle konuştu:

"Küresel düzeyde zorlayıcı etkileri olan Kovid-19 özellikle turizm sektörümüzü etkilemiştir. Bu yaz dönemini kayıplarımızın telafisi kapsamında olumlu geçireceğimizi ve önümüzdeki dönemde çok daha iyi bir tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Biz bu noktada Halkbank olarak, özellikle de kadınlarımızın katılımıyla ekonomik ivmeyi yukarı taşımaya ve potansiyelleri ortaya çıkarmaya nasıl katkı sağlayabileceğimize odaklanıyoruz."

Hedef 100 bin kadın girişimciye ulaşmak

Üretken kadınları teşvik etmeye devam edeceklerine değinen Arslan, "2021'in sonuna kadar Türkiye'de 100 bin kadın girişimciye ulaşarak, 8 milyar lira kredi kullandırmayı hedeflemekteyiz. Böylece ekonomimizin güçlenmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız." diye konuştu.

Toplantıda kredilerin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Arslan, ilk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş kadınlara yönelik finansmana erişimi kolaylaştırmak, iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunduklarını kaydetti.

Arslan, Halkbank olarak ellerindeki finansal imkanlarla kadınların iş dünyasına katılımını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen, çalışma hayatına dahil olmayı arzulayan kadınların daima yanında olduklarını söyledi.

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