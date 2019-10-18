Ekonomi Halkbanktan esnafa kredi kolaylığı
İŞ DÜNYASI

Halkbank'tan esnafa kredi kolaylığı

Halkbank'tan esnafa kredi kolaylığı

Kredi kartı komisyonlarına getirilen 1,60'lık sınır sonrası esnafa ikinci müjde Bakan'dan geldi.
Ticaret Bakanı Pekcan, Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kredilerine ilişkin, "100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada küresel ekonomide bir yavaşlama olduğunu belirtti.

Dünya ticaretinde durgunlaşma olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatının 9 ayda yüzde 2,6 arttığını vurgulayan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 70'lerden yüzde 86'lara çıktığını söyledi.

Dış ticaret açığının 31,1 milyar dolar daha düştüğünü aktaran Pekcan, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının 9 ayda 31 milyar dolar azaldığını kaydetti.

Pekcan, turizmde de başarılı bir yıl geçtiğine dikkati çekerek, "Türkiye ilk defa uzun süre sonra cari fazla verdi. İnşallah devam edecek. Faizlerde bir düşme söz konusu, bu yeterli değil, beklentilerimiz fazla. Sizlerin de beklentisi fazla. Yıl başında yeni bir çalışma üzerinde çalışıyoruz. Taleplerinizin de farkındayız ve bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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"Bize inanın, devletimize güvenin"

Türk ekonomisinin çok dinamik olduğunu belirten Pekcan, "Bütün dünyanın gözü bizim üzerimizdeyken, Barış Pınarı Harekatı'nı yaparken, kendimize, ekonomimize ve kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Bu dinamik ile Avrupa'nın da, dünyanın da lokomotifi oluruz. Sadece siyasi açıdan değil, kendi ekonomik zenginliklerimizle lider olabiliriz. Buna inanın, güvenin, kendinize inanın, bize inanın, devletimize güvenin." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Halk Bankası tarafından kullandırılan esnaf kredilerine de değinerek şunları kaydetti.

"Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. En kritik noktaya geldik. Sizin haklı taleplerinizi biliyoruz, Cumhurbaşkanımız, Maliye ve Ticaret Bakanlığımız olarak yanınızdayız. 'Ne yapabiliriz' diye limitleri zorluyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek. Bizim de sizlerden beklentimiz istihdam yaratmanız. En az yanınıza bir eleman alacaksınız."

"Esnaf bilgi sistemini geliştiriyoruz"

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf hamisi bir kişiliğe sahip olduğunu, bundan dolayı şanslı olduklarını söyledi.

TESKOMB'un çok önemli bir sosyal hizmet görevi yaptığını dile getiren Pekcan, kayıtlı esnafın 800 bininin kredi ve kefalet kooperatifleri üyesi olduğunu belirtti.

Pekcan, esnafın refahı için proje üreten bir üst yapının olduğunu, yılın 9 aylık döneminde 200 bin esnafın 20 milyar lira kredi kullandığını kaydetti.

Esnaf ve sanatkarların çağın gereklerine uygun koşullarda faaliyet göstermesi, dış dünya ile iletişimde olması ve bazı konularda e-ticaret yapabilmesi için bakanlık olarak eğitimler yaptıklarını anlatan Pekcan, "Esnaf bilgi sistemini geliştiriyoruz. Mobil uygulanışı geliştiriyoruz. Bundan böyle esnafımız ile ilgili coğrafi konumu dahil her tülü bilgiyi bu sistem üzerinden takip edebileceğiz. Hem bakanlık olarak biz hem de tüketicimiz takip etmiş olacak." ifadesini kullandı.

Esnafın ihracatçı olması yönünde de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik pazarlama ve marka olma projesinin ikinci safhasına başladıklarını bildirdi.

Pekcan, PTT ile iş birliği yaptıklarını söyleyerek, "İhracatçılarımıza yönelik kullandırdığımız uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesine ilişkin desteklerin, esnafa nasıl kullandırılabileceği yönünde de bir tebliğ çalışması üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Esnafı kollamak adına başka çalışmalar da yaptıklarını aktaran Pekcan, "Mesela, tedarik dağıtım kooperatifi aracılığıyla esnafımızı bir araya getirerek, toptan satın alma yapabileceği bir kooperatif yapılaşması üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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