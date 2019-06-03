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Ekonomi Havada hayati yerlileştirme
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İŞ DÜNYASI

Havada hayati yerlileştirme

Hava platformlarında uçak kokpit ve elektronik ekipman bölmelerinin en uygun sıcaklık limitlerinde tutulmasını sağlayacak sistemler yerlileştirilecek.

Haber Merkezi AA
Türkiye yerlileştirme projesi ile uçak üretiminde yurt dışına bağımlı olduğu bir alanda daha bağımsız hale gelmiş olacak.
Türkiye yerlileştirme projesi ile uçak üretiminde yurt dışına bağımlı olduğu bir alanda daha bağımsız hale gelmiş olacak.

Türkiye'de uçar platformlarda kullanılan ve yurt dışından ithal edilen iklimlendirme sistemlerinin yerli olarak üretilmesi amacıyla SAHA İstanbul koordinasyonunda, Gökser Makine yürütücülüğünde oluşturulan konsorsiyum tarafından ''Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri'' projesi hayata geçirildi.

Bu alanda uzman firmalarının bir araya gelmesiyle geliştirilecek ilk yerli iklimlendirme sistemi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Hürkuş uçağında kullanılacak. Sistem, devam eden süreçte HÜRJET, Atak helikopteri, Milli Muharip Uçak gibi platformlarda da kullanılacak ve ihraç edilecek.

  • Türkiye bu proje ile uçak üretiminde yurt dışına bağımlı olduğu bir alanda daha bağımsız hale gelmiş olacak.

Kalıcı iş birliğiyle tüm ihtiyaçlara yerli çözüm

Gökser Makine yürütücülüğünde oluşturulan konsorsiyumda, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Firterm, Anova Ar-Ge Teknolojileri, Gür Metal ve CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri AŞ yer alıyor.

Projenin, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından da desteklenmesi kararlaştırıldı.

Alanında uzman firmalar, proje kapsamında helikopterler ve eğitim uçakları için iklimlendirme sistemlerinin yerlileştirilmesine odaklanacak. Bu iş birliğinin sürekliliği sağlanarak, uçar platformların tamamındaki iklimlendirme sistemlerinin aynı konsorsiyum tarafından üretilmesi hedefleniyor.

Farklı irtifalarda görev yapan hava araçlarındaki sıcaklık, basınç ve oksijen düzeyi, bunları kullanan ya da araçtakiler için hayati önem taşıyor. İklimlendirme sistemi, araçtakiler için kabindeki hava basıncı ve sıcaklığın insan sağlığına en uygun limitlerde tutulmasını sağlıyor. Aynı zamanda elektronik ekipman bölmelerinin görevlerini yapabilmeleri için uygun şekilde ısıtılıp soğutulması da gerekiyor.

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Ortak şirket yolda

Öte yandan, havacılık endüstrisine önemli katkı sağlayacak bu yerlileştirme projesini gerçekleştirmek için oluşturulan konsorsiyumun üyelerinden Gökser Makine, Friterm, Anova Ar-Ge Teknolojileri, Gür Metal firmaları ile TUSAŞ'ın ortak girişim şirketi olacak Tasecs İklimlendirme AŞ'nin kurulması çalışmalarına başlandı.

  • Söz konusu ortak girişim şirketinin faaliyet alanı, uçar platformların tamamındaki iklimlendirme sistemlerinin yerlileştirilmesi ve ihracat payının arttırılması olacak.

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