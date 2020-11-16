Hazır giyimde ihracat hedefi 17,7 milyar dolar

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdikleri 17,7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Özellikle ihracata çalışan firmaların kapasitelerinin yılbaşına kadar dolu olduğunu belirten İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17,7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

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Stokların katkısıyla haziranı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 ihracat artışı ile kapattıklarını belirten Gültepe, “Hazirandaki ivmelenmeyi sonraki 4 ayda da artırarak sürdürdük. Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolarla sektörün aylık ihracat rekorunu kırdık. Ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk. Eylülde de yüzde 20 ihracat artışı ile 1,8 milyar dolar sınırını gördük. Temmuzdaki rekorumuzu ekim ayında 1 milyar 858 milyon dolarla yeniledik” dedi.

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Mustafa Gültepe

Türk hazır giyim endüstrisinin 210’un üzerinde ülkeye ve özerk bölgeye ihracat yaptığını bildiren Gültepe, “Toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 70’ini AB ülkeleri ve İngiltere’ye gerçekleştiriyoruz. Ülke olarak ise ilk 10 pazarımız Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, İtalya, Irak, Danimarka ve İsrail şeklinde sıralanıyor. ABD’ye 2005 öncesinde 1,5 milyar doları bulan hazır giyim ihracatımızda kotalar nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşadık. Bu ülkeye ihracatımızı yeniden 1,5 milyar dolara çıkarmak, orta vadede ise 5 milyar dolar ve üzerini yakalayabilmek için son yıllarda proaktif bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu. ABD’de yapılan çalışmalara değinen Gültepe, şunları kaydetti: "New York’taki Türkiye Ticaret Merkezi’nde kontenjanımızın tamamını doldurduk. Tanıtım çalışmalarımız ve Çin ile yaşadıkları ticaret savaşının etkisi ile ABD’li markaların ve alım gruplarının Türkiye’ye ilgisinin arttığını görüyoruz.”

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