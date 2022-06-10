Ekonomi Helikopter kazasına ilişkin Eczacıbaşından açıklama İtalyaya fuar için gitmişlerdi
İŞ DÜNYASI

Helikopter kazasına ilişkin Eczacıbaşı'ndan açıklama: İtalya'ya fuar için gitmişlerdi

Eczacıbaşı Topluluğu, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Helikopter kazasına ilişkin Eczacıbaşından açıklama: İtalyaya fuar için gitmişlerdi
Foto/arşiv

Şirket, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.

İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca’dan Treviso’ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.

İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.

En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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