Ekonomi Her önüne gelen İnegöl Köftesi üretemeyecek
İŞ DÜNYASI

Her önüne gelen İnegöl Köftesi üretemeyecek

İnegöl Köftesi ile ilgili coğrafi işaretin alındığını belirten İTSO Başkanı Uğurdağ, kanuni çalışmaların başladığına vurgu yaparak, ''Artık İnegöl Köftesi tabelasını herkese astırmama ve ürettirmeme gibi bir hakka sahip olacağız" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde hayata geçirilen İnegöl İş Dünyası Platformu 4’üncü toplantısında konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Köftesi ve İnegöl Mobilyası’nın ilçenin en bilinir iki markası olduğuna vurgu yaparak, İnegöl Köftesi ile ilgili coğrafi işaretin İTSO tarafından alındığını hatırlattı.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ

HERKES İNEGÖL KÖFTESİ ÜRETEMEYECEK

Dünya gazetesinde yer alan habere göre İnegöl Köftesinin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Uğurdağ, “İnegöl Köftesini İnegöl’de ve Türkiye’de herkes üretiyor ve İnegöl Köftesi satabiliyorum diyor ama bu köfte İnegöl Köftesi midir, içerisinde ne vardır, sunumu nasıldır? Bu konularda bugüne kadar yaptırım gücümüz yoktu ama kanuni çalışmalarımız başladı.

Artık İnegöl Köftesi tabelasını herkese astırmama ve ürettirmeme gibi bir hakka sahip olacağız. Sonraki süreçte de İnegöl Köftesinin ambalaj halinde gerek büyük marketlerde gerekse lokanta ve restoranlarda bizim kontrolümüzde satışını sağlayacağız” dedi.

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