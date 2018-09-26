Ekonomi Hobi olarak başlayıp çiftlik kurdular
İŞ DÜNYASI

Hobi olarak başlayıp çiftlik kurdular

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi’nde hobi olarak başladıkları ördek yetiştiriciliğini büyüten 2 ortak, bin 500 ördeğin bulunduğu çiftlik kurdu.

Haber Merkezi IHA
Kemal Doğan ve Sefa Seven isimli iki girişimcinin çiftliğinde bin 500 ördek bulunuyor.
Kemal Doğan ve Sefa Seven isimli iki girişimcinin çiftliğinde bin 500 ördek bulunuyor.

Evlerinin yanındaki 3 dönüm araziyi çiftliğe dönüştüren Kemal Doğan ve Sefa Seven isimli ortaklar, buğday, mısır ve silajla besledikleri organik ördeklerin, lezzeti ile meraklılarının vazgeçilmezi haline geldiğini söylediler.

Hobi olarak başladılar

Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi’nde Kemal Doğan ve Sefa Seven isimli ortaklar, geçtiğimiz yıl hobi olarak ördek yetiştirmeye karar verdi. 100 adet civciv alan Doğan ve Seven, aradan geçen bir yıl sonunda işlerini büyütüp çiftlik kurmaya karar verdi. Evlerinin yanındaki boş alana kümesler yapan Doğan ve Seven, çiftlik haline getirdikleri alana yaklaşık 3 ay önce bin 500 adet ördek yavrusu bıraktı. Pekin ördeği cinsi hayvanları sadece mısır, buğday, bulgur unu, silaj ve ekmekle besleyip büyüten ortaklar, yolum işlemleri için de mahalledeki 10 kişiye istihdam sağladı.

  • Yetiştirdikleri ördekleri, Elbistan ve Afşin ilçesindeki marketlere sattıklarını belirten ortaklardan Kemal Doğan, “Bölgenin ekonomisine katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Doğan, şunları söyledi:

“Ortağım Sefa Seven’le birlikte geçen yıl hobi olsun diye 100 adet ördek almıştık. Bölgemizde ördek etine olan talebin fazla olduğunu görünce, bu yıl işimizi genişleterek bin 500 ördek yavrusu ile çiftlik kurarak işe başladık. Çiftliğimiz toplamda 3 dönüm. Beslenme alanları ve kümesler bulunuyor. Kendi bölgemizde yetişen mısır, silaj, buğdayla birlikte bulgur unu ve ekmekle besliyoruz. Başka bir gıda takviyesi falan kullanmıyoruz. Organik bir şekilde ördeklerimizi yetiştiriyoruz. Kesimden sonra yolma işlemi için de mahallemizdeki 10 kişiyle anlaştık. Hem bize, hem de onlara bir gelir kapısı oldu. Şu anda Elbistan ve Afşin’deki marketlere satış gerçekleştiriyoruz. Mahallemizden ve yakın çevremizden de gelenler oluyor. Tamamen temizlenmiş pişirilmeye hazır şekilde satıyoruz. Ördeklerimizin her biri yaklaşık 2 kilogram geliyor. İnşallah bu yıl umduğumuz verimi ve geliri sağlarsak seneye çiftliğimizi daha da büyütmek istiyoruz.”

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  • Sefa Seven ise ördek etinin meraklısının çok olduğunu vurguladı. Ördek etinin sadece kışın yendiğine dönük yanlış bir algı olduğunu hatırlatan Seven, “Ördek eti, yılın her zamanı yenebilen oldukça lezzetli ve besleyici bir ürün” şeklinde konuştu.

‘Ördek eti, lezzetinin yanı sıra adeta bir sağlık deposu gibidir’ diyen Seven, “100 gram derisiz ördek eti, 18 gram protein ve bol miktarda potasyum içerir. B3 vitamini açısından da oldukça zengin olan ördek eti, günlük niasin ihtiyacının yarısına yakınını karşılar. Niasin vücudu soğuğa karşı dirençli kılarken metabolizmayı da hızlandırır. Kanser riskini azaltıp kalp hastalıklarına sebebiyet veren kötü kolesterolü düşürür. Kansızlığı önler. Bağışıklık sistemini de güçlendiren ördek eti, bölgemizde özellikle köylerde yaygın olarak tüketilir. Ancak ördek etinin sadece kışın yendiğine ilişkin yaygın bir inanış var. Bu doğru değil. Ördek eti, yediklerine bağlı olarak tat kazanır. Bizim çiftliğimizdeki ördekler de bu yüzden 12 ay tüketilebilir özelliktedir” ifadelerini kullandı.

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