İngiliz bankacılık devi HSBC'den kalıcı olarak evden çalışma kararı

Dünyada ve Türkiye'de birçok şirket, pandemi sonrasında da evden çalışabilme seçeneğini değerlendiriyor

Bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü açıklayan banka, bireysel müşterilere hizmet veren çağrı merkezi birimindeki çalışanlara çalışma yeri konusunda esneklik tanınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Söz konusu birimdeki yaklaşık bin 800 çalışanın yüzde 70’i, ofise dönmeme ve pandemi sonrasında da evden çalışma isteklerini bankaya iletti.

İngiltere’nin diğer bir büyük bankası Standard Chartered da, küresel ölçekte tüm birimlerinde esnek çalışma kararı almıştı. Çalışanların yüzde 84'ü, ev ve ofisin birlikte kullanıldığı melez bir çalışma sistemi talebini iletmişti.

EKONOMİ Evden çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yönetmelik yayımlandı