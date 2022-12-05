Ekonomi İDMİB Başkanı Karaca 11 ayda 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik
İŞ DÜNYASI

İDMİB Başkanı Karaca: 11 ayda 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, Ekim ayı sonunda geçen yılın ihracat rakamını yakaladıklarını, 11 ayın sonu itibariyle 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İDMİB Başkanı Karaca: 11 ayda 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik
İDMİB Başkanı Güven Karaca

Antalya'da, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince (TDKD) düzenlenen 9. Leather&Fur Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getirdi.

Deri sektörünün yoğun katılım gösterdiği fuarda konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, Ekim ayı sonunda geçen yılın ihracat rakamını yakaladıklarını, 11 ayın sonu itibariyle 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mevcut atölye ve imalatla buraya kadar geldiklerini, deri ve deri mamulleri sektörü olarak endüstriye adım atmak durumunda olduklarını belirten Karaca, talebin çok olduğunu ve kapasitenin yetersiz kaldığını dile getirdi.

İDMİB Başkanı Güven Karaca, dünyanın nereye doğru gittiğini öngörerek e-ticaret ve e-ihracat planları ile hedef ülke tanımının değiştiğini vurguladı.

Karaca, "Hedef ülkemiz e-ticaret yani dünya. Burayı bir pazar olarak görüp farklı bakış açılarıyla, farklı yaklaşımlarıyla çözmemiz lazım. Bunu çözdükten sonra zaten hedef ülke diye bir şey kalmayacak. Tek bir siteden, tek bir ekrandan dünyanın her tarafına satış yapılabiliyor artık" dedi.

Konuyla ilgili görüşlerini aktarmaya devam eden Karaca, “Son 1 yıla baktığımızda TL maliyetlerimiz artarken kur aynı seviyede kaldı. Bu kur seviyesi ile artan TL maliyetini karşılamak da rakiplerimizle rekabet etmek de zor. İhracatçı TL maliyetlerle döviz kuru arasında sıkıştı.” dedi.

Rusya'dan tavan fiyat uygulamasına karşı hamle: Bir karar hazırlanıyor
EKONOMİ
Rusya'dan tavan fiyat uygulamasına karşı hamle: Bir karar hazırlanıyor

İngiltere'de hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti
EKONOMİ
İngiltere'de hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti

1201 teşvik belgesi verildi: 26 bin kişiye istihdam sağlayacak
EKONOMİ
1201 teşvik belgesi verildi: 26 bin kişiye istihdam sağlayacak


11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Dünya Kupası son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan karşılaşacak.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
Ankarada özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı: Verilen sözler tutulsun

Köylülere ek gelir olacak.

Ekim ayında bin 201 teşvik belgesi verildi.

En büyük geçim kaynakları olacak.

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.