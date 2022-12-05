İDMİB Başkanı Karaca: 11 ayda 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik

Antalya'da, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince (TDKD) düzenlenen 9. Leather&Fur Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getirdi.

Deri sektörünün yoğun katılım gösterdiği fuarda konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, Ekim ayı sonunda geçen yılın ihracat rakamını yakaladıklarını, 11 ayın sonu itibariyle 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mevcut atölye ve imalatla buraya kadar geldiklerini, deri ve deri mamulleri sektörü olarak endüstriye adım atmak durumunda olduklarını belirten Karaca, talebin çok olduğunu ve kapasitenin yetersiz kaldığını dile getirdi.

İDMİB Başkanı Güven Karaca, dünyanın nereye doğru gittiğini öngörerek e-ticaret ve e-ihracat planları ile hedef ülke tanımının değiştiğini vurguladı.

Karaca, "Hedef ülkemiz e-ticaret yani dünya. Burayı bir pazar olarak görüp farklı bakış açılarıyla, farklı yaklaşımlarıyla çözmemiz lazım. Bunu çözdükten sonra zaten hedef ülke diye bir şey kalmayacak. Tek bir siteden, tek bir ekrandan dünyanın her tarafına satış yapılabiliyor artık" dedi.

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Konuyla ilgili görüşlerini aktarmaya devam eden Karaca, “Son 1 yıla baktığımızda TL maliyetlerimiz artarken kur aynı seviyede kaldı. Bu kur seviyesi ile artan TL maliyetini karşılamak da rakiplerimizle rekabet etmek de zor. İhracatçı TL maliyetlerle döviz kuru arasında sıkıştı.” dedi.

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