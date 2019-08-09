İkinci çeyrekte yüzde 61 büyüdü

Ülker Bisküvi; ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılı ikinci çeyreğinde cirosunu yüzde 38,7 artışla 1 milyar 820 milyon TL’ye çıkaran Ülker Bisküvi; ihracat ve yurt dışı operasyonların ciro içindeki payını yüzde 38,5’e çıkardı. İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, gıda sektörünün Türkiye’nin ekonomisi ve özellikle de ihracatı için çok önemli olduğunu belirtti. Ülker Bisküvi olarak hem ülke ekonomisine hem de paydaşlara fayda sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Tütüncü, “Gıda ihracatının topluma yansıması diğer sektörlere göre daha fazla oluyor. Sektöre girdinin ağırlıklı Türkiye’den olması bunda önemli bir etken ve bu da sektörün ülkeye katma değerini yükseltiyor. 2018 yılını 5,9 milyar TL ciroyla kapattık, net satışlarımızın yüzde 55,8’ini, çoğunluğunu çiftçilerimizin oluşturduğu üreticilere aktardık. 2019 yılında da ülkemize değer katarak büyümeye devam ediyoruz” dedi. Tütüncü; Ülker Bisküvi’ninüoperasyonel ve finansal olarak bu yılın ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirdiğini bildirdi.

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