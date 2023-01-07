İkinci el konutlar için de kampanya: Manavgat'ta yanan evler yenilendi

‘İlk Evim ve İlk İş Yerim’ ile dar gelirlilere, ‘Yeni Evim’ ile orta gelirlilere yönelik konut kampanyası başlatan hükümet ikinci el konutlar için de yeni bir kampanya yapıyor.

Hükümet yeni bir konut kampanyası için düğmeye bastı. ‘İlk Evim ve İlk İş Yerim’ ile dar gelirlilere, ‘Yeni Evim’ ile orta gelirlilere yönelik konut kampanyası başlatan hükümet ikinci el konutlar için de yeni bir kampanya yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınının en çok etkilendiği Kalemler Mahallesi'nde inceleme yaptı. Burada gazetecilere açıklamalar yapan Kurum, Orta gelirlilere yönelik düzenlenen ‘Yeni Evim’ kampanyası ile ilgili süreci kararlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Kurum, “Vatandaşlarımız 1 milyon liralık örnek ödeme tablosuna baktığımızda 4 bin 400 liradan başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler" dedi.

Kampanyanın vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirten Kurum, 15 yıl vade ve yüzde 0,69 ile yüzde 99 arasındaki oranların ilk ev yani yeni konutlar için olduğu bilgisini veren Kurum, şunları kaydetti:

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İLK ETAPTA 100 BİN KONUTU KAPSAYACAK

"Vatandaşımızın bir taraftan konut almasını sağlayacak diğer taraftan da konut arzını artıracak bir kampanya. Bunun akabinde de ikinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla birlikte Mortgage Kredisi olmasını istiyoruz. Açıkçası bunu devamlı hale getirmek istiyoruz. İlk etapta 100 bin konutla başlayacağız akabinde vatandaşın talebi doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut, sosyal devlet anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda vatandaşımızla beraber olduk, olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız müsterih olsun. Onların ihtiyaçları, talepleri neyse o alanda olduk, olmaya da devam edeceğiz."

ANAHTARLARI ERDOĞAN TESLİM EDECEK

Bu arada, Bakan Kurum, yangından en çok etkilenen Manavgat’ın Kalemler Mahallesi’nde 896 konutun inşa edildiğini söyledi. 1 yıl gibi kısa sürede tamamladıkları konutların son durumlarını yerinde incelediğini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yangın sonrası tamamlanan 427 konutun anahtar teslim törenini yarın (bugün) Kalemler Mahallesi'nde yapılacağını kaydetti. Kurum, Antalya'da 222 sosyal konuttan millet bahçesine, güneş enerji santralinden ticaret merkezine kadar 2,5 milyar liralık 32 eserin açılışının da yapılacağını hatırlattı. Kurum, “Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle inşa ettiğimiz 427 konutumuzu ve 2 köy konağımızı vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi, afetzede kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yangından etkilenen Alanya, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş'ta 469 konutumuz ve 600 ahırımızın da yapımını hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.

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