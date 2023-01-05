Ekonomi Ucuz kredi 15 yılda ödeme Orta gelirliye 100 bin konut
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ucuz kredi 15 yılda ödeme: Orta gelirliye 100 bin konut

500 bin sosyal konut projesinden sonra orta gelirliye de 100 bin konut için adım atıldı. ‘Yeni Evim Kampanyası’nın en önemli avantajı konut almak isteyen vatandaşlara yüzde 0,69 faizle kredi imkanı sağlanması ve kredinin geri ödemesinin 15 yıl olması. İlk 3 yıldaki taksitlerin ödenmesinde de kolaylık sağlanacak.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Ucuz kredi 15 yılda ödeme: Orta gelirliye 100 bin konut
​500 bin sosyal konut projesinden sonra orta gelirliye de 100 bin konut için adım atıldı.

Orta gelirlilere yönelik hazırlanan ‘Yeni Evim Kampanyası’nın detayları belli oldu. ‘İlk Evim, İş Yerim’in ardından hayata geçirilecek Yeni Evim Kampanyası ile ilk etapta 100 bin konut satışının hedeflendiği uzun vadeli konut finansmanı ve konut inşaatçılarına kredi desteği verilecek. Kampanyanın tanıtımı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Verilen bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile ortaya çıkarılan kampanya 16 Ocak’tan itibaren başlayacak. Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için oluşturulan proje 0,69 faiz ve 15 yıl vade ile orta gelirli vatandaşlara sunulacak.

İLK 3 YIL ÖDEMEYİ DEVLET DESTEKLEYECEK

Orta gelirlilere sunulan proje ile birlikte ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkânı sunuluyor. Yüzde 10 peşinat ile alınacak evlerde ödeme tutarı ilerleyen yıllarda da hane halkının gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek. Ortalama 1 milyon TL tutarında bir kredinin yıllık ödemesi 13 bin 500 TL olarak hesaplanırken bu program kapsamında ilk yıl 4 bin 410 TL, ikinci yıl 5 bin 400 TL, üçüncü yıl ise 6 bin 400 lira ödenecek. Sonraki yıllarda da 10 bin TL’nin üzerinde bir ödeme olacak.

KONUT ÜRETECEKLERE 25 MİLYAR LİRA

“Yeni Evim Konut Finansman Programı” kapsamında konut arzının artırılması için konut üreticilerine uygun finansmanlar sunulacak. Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dâhil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitler için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı sunulacak.

FİYAT ARTIŞINA KARŞI KOMİSYON

Gayrimenkul sektörü başta olmak üzere tam 250 farklı sektörün işlerinde canlılık sağlayacak proje, yüz binlerce vatandaşa istihdam yaratacak ve ayrıca sektörlerin oluşturduğu canlılık ile 600 milyar TL’lik katma değer sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve diğer değerleme kuruluşlarının temsilcilerden oluşan bir komisyon kurularak verilecek krediler dolayısıyla fırsatçılık yapacak kişilerin de önüne geçilecek. Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Ev satın almadaki temel kriter, bankaların ekspertiz raporları olacak.

5 yıl içinde satmama şartı

  • Peşinat ne kadar?
  • - Yüzde 0.69 vade farkı
  • - 15 yıl vadeli
  • - Yüzde 10 peşinat
  • - İlk 3 yıl ödeme kolaylığı
  • - Hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek taksit
  • Şartlar neler olacak?
  • - Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
  • - 5 yıl satılamayacak.
  • - Son 1 yılda ikamet ettiği ilde konut satmamış olacak.
  • - 1 yıl ikamet şartı olacak.
  • Nasıl faydalanılacak?
  • - Konut üreticileri kriterlere uygun projeleri ilan edecek.
  • - Evi alacak olan bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
  • - Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Uygun olan projeye kredi tahsis edecek.
  • Hangi projeler kampanyaya dahil?
  • - 81 ilde bitmiş konutlar
  • - Belirli oranda bitmiş ve devam eden konutlar
  • - Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden alınabilecek.
  • Evler nasıl olacak?
  • - Sıfır konutlar olacak
  • - Sosyal donatı alanları öncelikli olacak.
  • - Deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar inşa edilecek.
  • - Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.

Birkaç ayda 100 bin kişi ev sahibi olur

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, büyük bir kampanyaya imza attıklarını söyledi. Kurum, “Evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyor, yeni konut finansman modeliyle yeni evim diyoruz. Bu kampanyamızla; ilk etapta tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız” dedi. Türkiye’nin her yerinde, özel sektörün konut piyasasına dönüşünü en ileri seviyede hızlandırmış olacaklarına dikkat çeken Kurum, “Yapı sektörümüzün konutlarını süratle satarak, yeni projelere başlamasının yolunu da bu sayede açmış olacağız. İnşallah 81 ilimizde başlayan konut projeleri hızla tamamlanacak. Hem ulaşılabilir konut arzını artıracağız hem de kira fiyatlarını daha da düşürmüş olacağız” dedi.

Farklı bölgelere farklı finansman

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye genelini 3 farklı bölgeye ayırdıklarını söyledi. Nebati, “Programımız kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir. Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL olarak belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

Öncelik bu binaların olacak

Emlak Konut Genel Müdürlüğü, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ve Türkiye Müteahhitler Birliği'ne bağlı olan tüm şirketlerin projeleri sıfır bina olması kaydı ile teknik ve mali kriterleri karşıladığı takdirde program kapsamında satın alınabilecek. Ayrıca satın alınacak yapıların sosyal donatı alanlarının olması önceliklerden biri olacak. Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamaları sahip yapılar öncelikli olacak.

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