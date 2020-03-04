Ekonomi İkinci el otomobilden sonra telefona da tramer geliyor
İŞ DÜNYASI

İkinci el telefona ‘tramer’ geliyor

İkinci el otomobilden sonra telefona da tramer geliyor

İkinci el otomobil alım satımında hasar ve parça değişimi için kullanılan tramer kaydı sistemi bu kez de ikinci el cep telefonları için uygulamaya alınıyor. Kullanıcılar ikinci el telefon alırken, sistem üzerinden yapacakları sorgulama ile hangi parçanın değişip değişmediğini, hasar durumunu, IMEI kaydını bir tıkla öğrenebilecek.

Haber Merkezi İHA
Kullanıcılar 2. el telefon alırken kaçıncı el olduğunu öğrenebilecek, hangi parçalarının değiştiğini görecek.
Kullanıcılar 2. el telefon alırken kaçıncı el olduğunu öğrenebilecek, hangi parçalarının değiştiğini görecek.

Şu anda geliştirme aşamasında olan mobil uygulama ile ikinci el telefonlarında yeni bir dönem başlatılacak. Kullanıcılar ikini el telefon alırken kaçıncı el olduğunu öğrenebilecek, hangi parçalarının değiştiğini görecek.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, telefonun lüks tüketim değil bir zaruret olduğunu ifade eden ederek özellikle ikinci el konusunda regülasyonlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

  • Vergilerin düşürülerek sektörün kayıt altına alınabileceğini dile getiren Turnacı, ayrıca bu konuda ikinci ele yönelik uygulama geliştirdiklerini bildirdi.

Turnacı adeta bir karakutu gibi çalışan uygulama hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Geliştirme aşamasında olan mobil uygulama ile ikinci el telefonlarında yeni bir dönemi başlatacağız. Kullanıcılar ikini el telefon alırken kaçıncı el olduğunu öğrenebilecek, hangi parçalarının değiştiğini görecek. Garanti durumundan tutun da IMEI numarasına kadar telefon hakkında bütün bilgilere ulaşabilecek. Satmak istediği telefonundaki bilgilerde kalıcı olarak silinebilecek. Uygulamamızı yakın zamanda kullanıcıların hizmetine sunacağız. Ayrıca ikinci el telefonların garantili olarak satılması için Maliye ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor.”

“Kullanılmış telefonları ihraç edebiliriz”

İkinci el cep telefonlarında ihracat önerisinde bulunan MOBİSAD Başkanı Turnacı, “Şu an ikinci el telefonlarda yenileme oranı yüzde12 civarında. Bun oranı yükselterek üçüncü dünya ülkelerine ihraç edebiliriz. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

MALİYETİ 3 MİLYAR LİRA

Sektörde 15 yıldır klonlama sorunundan bahsettiklerini dile getiren Turnacı, yapılan düzenleme ile 7 yıl sinyal alınmayan cihazların IMEI havuzundan çıkarıldığını, bu sürenin 2 yıla indirilmesi gerektiğini söyledi. Turnacı, klonlanan cihazda şu an Türkiye’nin yıllık kaybının 3 milyar TL civarında olduğunu bildirdi.

300 BİN DOSYA BEKLİYOR

Turnacı, 5809 numaralı elektronik Haberleşme Kanunu’na göre sahte kimlik ve işlemler sebebiyle 300 bin dosyanın beklediğini belirterek “Bunların yüzde 90’ı lehte sonuçlanıyor. Bu ayıbı sona erdirmememiz gerekiyor. Mağduriyetin giderilmesi için Mernis sistemine geçilmeli. IMEI klonlanmasına yönelik olarak ağır cezalar uygulanmalı. Böylece mağduriyetler yüzde 99 sona erecektir” dedi. Ayrıca sicil affı talebinde bulunan Turnacı, “İşletmelerin yüzde 60’ı artık yatırım yapmak istemiyor. Sahte belge gelecek ya da ceza yiyeceğiz diye korkuyor” diye konuştu.

FİYATLAR ARTABİLİR

Koronavirüs sebebiyle tedarik zincirinde sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Turnacı, “Eğer cep telefonu almayı düşünüyorsanız kararınızı ertelemeyin. Fiyatlar artabilir” uyarısında bulundu. Turnacı, yıl sonu cep telefonu satış beklentisini ise geçen yıla paralel olarak 10 milyon adet olarak açıkladı.

Devletten 8 taksitle satılık arazi: İşte arazilerin bulunduğu 32 il
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Türkiye genelindeki 50 bin kamu lojmanından ekspertiz işlemleri tamamlananları ihale ile satışa çıkaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor. 32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak. Ödeme tarafında alıcılara kolaylık sağlanan arazilerin 4'te 1'i peşin olarak alınırken geri kalan bedel ise 2 yıl içerisinden 8 eşit taksite bölünebilecek. İşte satışa çıkarılan arazilerin bulunduğu iller ve sayıları...
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Balıkesir: 12 adet
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Manisa: 20 adet
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Kütahya: 3 adet
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Bilecik: 6 adet
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Aydın: 7 adet
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Muğla: 9 adet
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Denizli: 5 adet
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Antalya: 52 adet
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Isparta: 20 adet
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Konya: 251 adet
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Ankara: 522 adet
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Bolu: 45 adet
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Kırıkkale: 6 adet
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Çankırı: 42 adet
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Karabük: 24 adet
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Kastamonu: 4 adet
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Çorum: 78 adet
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Yozgat: 20 adet
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Nevşehir: 12 adet
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Kayseri: 24 adet
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Osmaniye: 7 adet
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Samsun: 6 adet
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Ordu: 2 adet
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Adıyaman: 6 adet
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Şanlıurfa: 1 adet
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Elazığ: 1 adet
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Tunceli: 6 adet
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Erzincan: 8 adet
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Bayburt: 9 adet
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Kars: 2 adet
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Kahramanmaraş: 10 adet
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Afyonkarahisar: 55 adet
Devletten 8 taksitle satılık arazi: İşte arazilerin bulunduğu 32 il
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor. 32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak.
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