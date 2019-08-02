Ekonomi İlk 6 ayı rekorla kapattı
İŞ DÜNYASI

İlk 6 ayı rekorla kapattı

Turkcell’in, yılın ilk yarısındaki cirosu 2018’e göre %20,3 artarak 11,9 milyar TL oldu, net kâr ise şirket, tarihindeki en yüksek değer olan 1,7 milyar TL’ye ulaştı. Dijital İş Servisleri geliri de bu dönemde %62 artışla 693 milyon TL’ye çıkan operatörün Genel Müdürü Murat Erkan, güçlü büyüme vurgusu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell yeni müşteri deneyimi yaklaşımı sayesinde abone sayısını arttırdı.
Turkcell yeni müşteri deneyimi yaklaşımı sayesinde abone sayısını arttırdı.

Turkcell’in, yılın ilk yarısındaki cirosu geçen yıla göre yüzde 20,3 artarak 11,9 milyar lira olurken, net kar ise şirket tarihindeki en yüksek değer olan 1,7 milyar liraya ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2019’un ilk yarısını güçlü operasyonel ve finansal sonuçlarla noktaladı. Turkcell’in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11 milyar 866 milyon liraya, net kârı ise 1 milyar 690 milyon liraya ulaşarak tarihi en yüksek seviyelerine çıktı.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE YAPILDI

Elde edilen bu başarılı sonuçların da etkisiyle şirketin 2019 yılı için açıklanan FAVÖK marjı hedefi ise yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü revize edildi. Turkcell’in bilançosu ihtiyatlı finans yönetimi ve güçlü operasyonlardan elde edilen nakit sayesinde güçlenmeye devam etti. Haziran sonu itibarıyla net borcun FAVÖK’e oranı geçen yıl aynı dönemine kıyasla 0,3 puan iyileşerek 1,2 seviyesine geldi ve benzer şirketlerle olan farkı arttı.

Murat Erkan

ÇİFT HANELİ GÜÇLÜ BÜYÜME

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Önce müşterim” diyen Turkcell’in ikinci çeyrekte de güçlü çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrek de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Yeni müşteri deneyimi yaklaşımımız sayesinde abone sayımızı artırdık. Stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz dijital servisler, dijital iş çözümleri ve Tech-Fin alanında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar iş modelimizin ne kadar sağlam temellere oturmuş olduğunu gözler önüne serdi.”

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LİDERLİK PERÇİNLENMİŞ OLDU

Hem yılın ilk yarısında hem de ikinci çeyrekte toplam gelirlerde rekorlar kırarak bu alandaki sektör liderliklerini perçinlemiş olduklarını aktaran Erkan, “Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle hayatlara değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanan yenilikçi aksiyonlar ve teklifler ile Turkcell’in bu çeyrekte faturalı, fiber ve dijital servislerde abone sayısını hızla arttırdığını aktaran Erkan, “Faturalı mobil müşteri bazımız yılın ikinci 3 aylık döneminde 215 bin arttı. Fiber müşteri bazımız 15 bin artışla 1,4 milyona ulaştı” bilgisini paylaştı.

ABONE SAYISI 130 BİNİ AŞTI

Turkcell’in sunduğu yenilikçi kablosuz genişbant erişim ürünün Superbox’a gelen güçlü talebin, bu çeyrekte de devam ettiğini bildiren Erkan, “Sabit tarafta, fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda sunduğu hızla beğeni kazanan Superbox hizmetimizi tercih eden abone sayısı ise sadece 3 ayda yüzde 130’dan fazla artışla 130 bini aştı” ifadelerini kullandı.

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