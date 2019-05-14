İlk çeyrekte 35 milyon TL kar açıkladı

Burgan Bank, 2019 yılının ilk üç ayında vergi öncesi kârını 44 milyon TL, net kârını ise 35 milyon TL olarak açıkladı.

2018 senesinin son çeyreğine göre Burgan Bank operasyonel karlılığını yüzde 70 oranında arttırarak, vergi sonrası net karını 2 katın üzerine çıkarmayı başardı.

Güçlü sermayedarının desteği ile Burgan Bank geçen yıla göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğünü yüzde 12 artışla 22 milyar TL’ye, nakdi kredilerini 17 milyar TL’ye, müşteri mevduatını ise 9 milyar TL’ye yükselterek 2019 yılının ilk çeyreğinde de sağlıklı ve istikrarlı büyümesine devam etti.

31 Mart 2019 itibarıyla Burgan Bank’ın özkaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları ise 3,6 milyar TL’ye ulaştı.

Sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda yüzde 18,9 solo bazda ise yüzde 21,2 olarak gerçekleşti. Bankanın 2019 yılı ilk çeyrek rakamlarını değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “İstikrarlı büyüme çizgimizi; stratejilerimiz, taktiksel yaklaşımımız, yenilikçi ürün ve hizmet anlayışımız doğrultusunda 2019 yılında da sürdürüyoruz. Butik Bankacılık anlayışımız çerçevesinde kurumsal, ticari ve özel bankacılık alanlarında daha hızlı, esnek ve çözüm odaklı hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizle kişiye özel bankacılık deneyimi ile alışılageldik bankacılık hizmetlerinin ötesine geçerek uzun süreli ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz.

Müşterilerimizle birlikte sağlıklı büyüyoruz

Dinç, “2019 yılı için gündemimizdeki önemli konular arasında dijital bankacılık ürünlerimiz ile bireysel bankacılık ve birikim yönetimi alanında müşterilerimize sunacağımız daha kapsamlı yatırım hizmetleri olacak. İştiraklerimizden Burgan Leasing’de filo kiralama alanında da büyümeyi hedeflerken, Burgan Yatırım aracılığı ile müşterilerimize sunduğumuz yatırım ürünlerini çeşitlendirmeye ve teknolojik yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz.

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Dijital kanallarda güçlü teknolojik altyapı

Değişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda müşterilerine sundukları kanalları geliştirdiklerini belirten Dinç, “Teknoloji bankacılığında ilerlemeyi yakalamak ve bir adım öne çıkmak için her geçen gün yeni çalışmalara imza atıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yakın zamanda Mobil Bankacılık uygulamasını ve Internet Bankacılığını tamamen yeniledik. Burgan Bank Dijital Bankacılık ve Bilgi Teknolojileri ekipleri tarafından maksimum güvenlik noktasında tüm senaryoları düşünerek ve arka planda tüm önlemleri alarak en son teknolojiyle geliştirmelerimizi yaptık. İnternet Bankacılığı ve QR kod ile giriş yapılabilen mobil uygulamayla daha hızlı, güvenli ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyoruz. Kitle bankacılığında Dijital Bankacılık kanalı ile daha çok müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz.” diye ekledi.

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