Ekonomi İlk denemelerinde başarısız oldu Şimdi mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor
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İlk denemelerinde başarısız olduğu mantar üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor

İlk denemelerinde başarısız oldu: Şimdi mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste yaptığı mantar üretimi denemelerinde istediği verimi alamamasına rağmen yılmayan Ağrılı Emin Özbay, 4 yıl sonra ilk hasadını toplayarak seri üretime geçmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk hasadından 3 ton verim elde eden ve bunu yıllık 10 tona çıkarmayı hedefleyen Özbay, batı illerinden gelen yoğun taleplere yetişmeye çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Emin Özbay
Emin Özbay

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçi" projesi sayesinde İstanbul'dan İran sınırındaki köyüne dönen Emin Özbay, kurduğu istiridye mantarı tesisinde seri üretime başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Besler köyünde yaşayan 3 çocuk babası 44 yaşındaki Özbay, 2016 yılında Bakanlığın 30 bin lira hibe desteğiyle köyüne yerleşerek ülke ekonomisine katkı sunmak için girişimlerde bulundu.

AA

Evinin yanında inşa ettiği 100 metrekarelik kapalı alanda yaptığı mantar üretimi denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen yılmayan Özbay, özveriyle sürdürdüğü çalışmaların ardından 4 yıl sonra ilk hasadını alarak seri üretime geçmenin mutluluğunu yaşadı.

İlk hasadından 3 ton verim elde eden ve bunu yıllık 10 tona çıkarmayı hedefleyen Özbay, batı illerinden gelen yoğun taleplere yetişmeye çalışıyor.

AA

"Başaramazsın, emeğin boşa gidiyor" diyorlardı

Özbay, aldığı hibe desteğinin ardından 23 yıl sonra ailesiyle tekrar köyüne yerleştiğini söyledi.

Bilgi eksikliği, doğa koşulları, tesis kurma ve üretim aşaması gibi birçok nedenden dolayı 4 yıl boyunca üretime geçemediğini ifade eden Özbay, şöyle konuştu:

  • "İlk denemelerim 4 yıl başarısızlıkla sonuçlandı. Hatta çevremdeki insanlar 'başaramazsın, emeğin boşa gidiyor' diye dalga geçiyordu. Ama yılmadan çalışmaya devam ettim ve üretimi başardım. Her gün buraya gelerek tesisimin nemini, havasını kontrol ederek denemelerimi 9 aya yaydım ve sonunda Allah'a şükür başararak ilk hasadı almaya başladım. Ben buradan yılda 3 kez hasat almayı düşünüyorum. Her hasattan 3 ton, yılda ise 10 tonu aşmayı hedefliyorum."

Özbay, köylülerin ilk planda istiridye mantarını yemeye korktuğunu, bu yüzden ilk testi kendisinin yiyerek yaptığını anlatarak, "İnsanlarda artık damak tadı oluşmaya başladı. Daha şimdiden yoğun talep var. Hatta batı illerinden bile sipariş almaya başladım, Şu anda bir odam var. Bir ay sonra bu sayıyı iki veya üçe çıkarmayı düşünüyorum. Sene sonunda ise bunu daha da geliştirip yurt dışına ihraç yapmayı planlıyorum." diye konuştu.

Başarısıyla örnek oldu, kentten köye dönüş başladı

Başarısının ardından bir çok arkadaşının Genç Çiftçi projesinden yararlanarak köye dönüş yaptığını aktaran Özbay, şunları kaydetti:

  • "Benim bu girişimlerimin ardından gurbette çeşitli sektörlerde çalışan ve mutlu olmayan birçok arkadaşım devletin bu desteğinden yararlanarak köyümüze geri dönmeye başladı. Şu an Genç Çiftçi projesinden faydalanarak hayvancılık ve arıcılık yapan arkadaşlarımız var. Daha önce köyümüzde sekiz, on tane meyve ağacı vardı. Şimdi bu proje sayesinde köyde yaklaşık 40 dönümlük alanda meyvecilik yapılıyor. Ben buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Doğubayazıt'ta 2 bin rakımlı köyümüzde ben bunu başardım. Zarar ettim, laf yedim ama pes etmedim."

İlk denemelerinde başarısız oldu: Şimdi mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor
FOTOĞRAF 10
Title
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Besler köyünde yaşayan 3 çocuk babası 44 yaşındaki Özbay, 2016 yılında Bakanlığın 30 bin lira hibe desteğiyle köyüne yerleşerek ülke ekonomisine katkı sunmak için girişimlerde bulundu.
Title
Evinin yanında inşa ettiği 100 metrekarelik kapalı alanda yaptığı mantar üretimi denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen yılmayan Özbay, özveriyle sürdürdüğü çalışmaların ardından 4 yıl sonra ilk hasadını alarak seri üretime geçmenin mutluluğunu yaşadı.
Title
İlk hasadından 3 ton verim elde eden ve bunu yıllık 10 tona çıkarmayı hedefleyen Özbay, batı illerinden gelen yoğun taleplere yetişmeye çalışıyor.
Title
Başaramazsın, emeğin boşa gidiyor diyorlardı<br>​<br>​ Özbay, aldığı hibe desteğinin ardından 23 yıl sonra ailesiyle tekrar köyüne yerleştiğini söyledi.
Title
Bilgi eksikliği, doğa koşulları, tesis kurma ve üretim aşaması gibi birçok nedenden dolayı 4 yıl boyunca üretime geçemediğini ifade eden Özbay, şöyle konuştu:
Title
İlk denemelerim 4 yıl başarısızlıkla sonuçlandı. Hatta çevremdeki insanlar #39;başaramazsın, emeğin boşa gidiyor#39; diye dalga geçiyordu. Ama yılmadan çalışmaya devam ettim ve üretimi başardım. Her gün buraya gelerek tesisimin nemini, havasını kontrol ederek denemelerimi 9 aya yaydım ve sonunda Allah#39;a şükür başararak ilk hasadı almaya başladım. Ben buradan yılda 3 kez hasat almayı düşünüyorum. Her hasattan 3 ton, yılda ise 10 tonu aşmayı hedefliyorum.
Title
Özbay, köylülerin ilk planda istiridye mantarını yemeye korktuğunu, bu yüzden ilk testi kendisinin yiyerek yaptığını anlatarak, İnsanlarda artık damak tadı oluşmaya başladı. Daha şimdiden yoğun talep var. Hatta batı illerinden bile sipariş almaya başladım, Şu anda bir odam var. Bir ay sonra bu sayıyı iki veya üçe çıkarmayı düşünüyorum. Sene sonunda ise bunu daha da geliştirip yurt dışına ihraç yapmayı planlıyorum diye konuştu.
Title
Başarısıyla örnek oldu, kentten köye dönüş başladı<br>​<br>​ Başarısının ardından bir çok arkadaşının Genç Çiftçi projesinden yararlanarak köye dönüş yaptığını aktaran Özbay, şunları kaydetti:
Title
Benim bu girişimlerimin ardından gurbette çeşitli sektörlerde çalışan ve mutlu olmayan birçok arkadaşım devletin bu desteğinden yararlanarak köyümüze geri dönmeye başladı. Şu an Genç Çiftçi projesinden faydalanarak hayvancılık ve arıcılık yapan arkadaşlarımız var. Daha önce köyümüzde sekiz, on tane meyve ağacı vardı. Şimdi bu proje sayesinde köyde yaklaşık 40 dönümlük alanda meyvecilik yapılıyor.
Title
Ben buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Doğubayazıt#39;ta 2 bin rakımlı köyümüzde ben bunu başardım. Zarar ettim, laf yedim ama pes etmedim.
İlk denemelerinde başarısız oldu: Şimdi mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor
Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı 'Genç Çiftçi' projesi sayesinde İstanbul'dan İran sınırındaki köyüne dönen Emin Özbay, kurduğu istiridye mantarı tesisinde seri üretime başladı.
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