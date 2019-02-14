Ekonomi İlk müşterilerini ağırladı
İŞ DÜNYASI

İlk müşterilerini ağırladı

Turkcell, 25 yıldır hattını kullanan ilk müşterilerini konuk etti. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyanın ilk dijital operatörüne dönüşme sürecimizdeki en büyük motivasyonumuz şüphesiz müşterilerimiz oldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaan Terzioğlu (Soldan 5)
Kaan Terzioğlu (Soldan 5)

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell'i 25 yıl boyunca yalnız bırakmayan müşterilerle bir araya geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Turkcell'in ilk müşterileri olan konukların ağırlandığı yemekte, katılımcılara sürpriz 25. yıl hediyeleri takdim edildi. Turkcell kurulduğu günden bu yana yanında olan 25 yıllık tüm müşterileri için bir de sürpriz hazırladı. 25 yıldır Turkcell'li olan müşteriler kullandıkları tarifeden bağımsız olarak Turkcell Platinum'un yeni ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum Black avantajlarından herhangi bir koşul olmadan faydalanabilecek.

'EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ'

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, çeyrek asırdan bu yana kendilerini yalnız bırakmayan müşterileriyle bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Terzioğlu, şunları kaydetti:

  • "Bugün klasik bir operatörden, uygulamaları global çapta 155 milyondan fazla indirme rakamına ulaşan, dünyanın ilk dijital operatörüne dönüşme sürecimizdeki en büyük motivasyonumuz şüphesiz müşterilerimiz oldu. Bugün onların teveccühü ve desteğiyle bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandırmanın onurunu yaşıyoruz."

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