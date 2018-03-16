İlk Türk tavuğu Japonya’da

Türk tavuk etinin Japon halkıyla buluşmasıyla Tokyo’daki Türk Konsolosluğu tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tokyo Türk Konsolosluğu, Türk tavuğunu Japonya’ya ihraç eden Hastavuk firma temsilcileri, ithalatçı firma yetkilileri yer aldı.

'TARİHİ NOKTADAYIZ'

Uzun uğraşlardan sonra Japonya’ya Türk beyaz et ürünlerinin ulaştığını belirten Zeybekci, Türk tavuğunun Japon halkının tadımına sunulduğunu söyledi. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğa değinen Zeybekci, bu iki ülke arasındaki ticaretin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bunun 4-5 kata çıkmasını istiyoruz. 2018’in iki ülke ekonomik ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İlk sevkiyat Türkiye'den böyle uğurlanmıştı.

2 AY ÖNCE SONUÇLANDI

Tokyo’daki resepsiyona katılan Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Uzun zamandır Türk hükümetinin Japon hükümetiyle yürüttüğü çalışmalar 2 ay önce sonuç buldu. Bunun üzerine Hastavuk olarak süreci hızla tamamlayıp ilk sevkıyatımızı gerçekleştirdik. Japonya pazarı gibi dünyanın en büyük tavuk ithal eden pazarına ihracatı ilk yapan firma olmak, Hastavuk olarak bize gurur veriyor. Bizden beklenen hedefin ilk etapta 500 tonluk sevkiyatını alnımızın akıyla gerçekleştirdik. 2 yıl içinde 600 bin ton ithalat talepleri var biz de bunu karşılamaya çalışacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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