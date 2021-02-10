İmece summit yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getirecek

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 2030’u işaret ettiği; daha iyi bir toplum ve gezegeni desteklemek adına ortaya çıkan fırsat alanlarını değerlendirmek için zaman giderek daralırken bu konudaki kolektif çabalar da gelişmeye devam ediyor.

Uzun bir süredir, düşünce sistematiğini ve faaliyetlerini bu alana odaklayan, ortak aklı çalıştırarak, ölçülebilir fayda yaratan veya buna ilham veren işleri tetikleyen sosyal inovasyon platformu imece bu konuda öncü bir projeye daha imza atıyor.

Zorlu Holding’in ev sahipliğinde; ATÖLYE, BMW Foundation, B Lab Europe, S360 ve SIX’in içerik ve ağ partnerliğinde, Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul, İstasyonTEDÜ, KUSIF, Mikado, SDGIA ve TSGA’nın oturum partnerliğinde, De-Coder’in küratörlüğünde 18-19 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecek imece summit; iş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcilik ekosistemi gibi farklı sektörlerden, sosyal etki odaklı çalışmalarıyla bilenen yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getirecek.

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Detaylı program ve kayıt bilgileri summit.imece.com adresinde yer alan zirve; “Değişim öncüsü birey ve kurumların dönüşümü yönetmesi ve hızlandırmasını nasıl sağlayabiliriz?” ve “Bu amaçla sektörler, kurumlar, bireyler arası bilgi aktarımı ve işbirliğini nasıl kolaylaştırabiliriz?” temel soruları çerçevesinde düzenlenecek. imece summit; “etki yaratan topluluklar”, “etki yaratan finans”, “etki yaratan iş dünyası”, “etki yaratan liderlik” ve “etki yaratan organizasyonlar” temaları etrafında bir dizi panel, konuşma, atölye ve ağ geliştirme çalışmaları ile yuvarlak masa toplantılarından oluşacak.

Sürdürülebilir bir toplum ve gezegen için kolektif çaba

Sürdürülebilir bir toplum ve gezegen için meselelere karşı üretilen çözümlerin, farklı çabalar olarak görülmesindense bütünsel, entegre çözümler ve sistemler tasarlayarak, kolektif bir çabayla ele alınması gerektiği düşüncesiyle hareket eden imece’nin düzenleyeceği ‘imece summit’ ile; çevresel, ekonomik ya da sosyal meselelere etki odaklı yanıtlar bulunmaya çalışılacak.

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imece summit’te katılımcılar; yeni ekonomi modelleri ve şirketlerden organizasyonel yapı ve kültüre, iklim krizinden yeni üretim şekillerine, etki odaklı girişimlerden değişimin öncüsü ve tetikleyicisi liderler ve topluluklara kadar uzanan birbiriyle bağlantılı birçok mesele ve sistemi bütüncül şekilde değerlendirebilme imkanı bulacak.