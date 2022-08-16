İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı: Kampanyalar devam edecek

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri aracısız şekilde vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi'nin, enflasyonla mücadele çalışması kapsamında 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla bin 400 satış noktasında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başladığı anımsatıldı.

Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı indirim kampanyasının daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, kampanya kapsamında ilk etapta indirim uygulanan ürünler makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak sıralandı.

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'Vatandaşlar büyük teveccüh gösterdi'

Tarım Kredi'nin, indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaştığı aktarılan açıklamada, "İndirimin uygulanmaya başlandığı ilk gün, vatandaşlar kampanyaya büyük teveccüh gösterdi" ifadesine yer verildi.

'Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz'

Açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, vatandaşlarımızın bu ilgisine layık olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

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FOTOĞRAF 13 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında 30'dan fazla temel tüketim ürününde kapsamlı bir indirim uygulaması başlattı. Tarım Kredi marketlerde hangi ürünlerde indirime gidildi?<br><br>Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi, meyve ve sebze ile et ürünlerinde indirime gidildi. Tarım Kredi'de indirime giren bazı ürünlerin fiyatları <br><br>Ayçiçek yağında ise 5 litre yağ 162 lirayken, 146 lira 90 kuruşa düştü. Bir kilo çay ise 66 lira 90 kuruştan 59 lira 90 kuruşa düştü. Temizlik ürünlerinde de indirim yapıldı. 5 kilo toz deterjan 78 lira 90 kuruştan 64 lira 90 kuruşa düştü. Daha önce 5 kilosu 64 lira 50 kuruş olan un, bugün itibarıyla 50 lira oldu. 32 TL’den satışa sunulan 2 kilogramlık toz şekere yoğun ilgi gösterdi. Satışların başlamasıyla Bağcılar'da bulunan markette sabahın erken saatlerinde kalabalık oluştu. Vatandaşlar fiyatları uygun bulduğunu belirtti. \"Devlet kar marjlarının düşürülmesi için çağrıda bulundu”<br><br>Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, \"Yapılan indirimler sonrası daha mağaza açılmadan önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Bugün itibarıyla ayçiçek yağı 160 liradan 148 liraya düştü\" dedi. Ağaoğlu​, \"Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız çağrılarda bulunmuştu. Kar marjlarının düşürülmesi için çağrıda bulunuldu. Ne yazık ki çağrı bulmayınca devlet kendi marketinde bunu uygulamaya başladı. Temel gıda ürünlerinin neredeyse tamamında indirime gidildi. 5 Litrelik Ayçiçek yağı 165 liradan 149 liraya düştü. Dana kuşbaşı 125 lira dana kıyma 145 liraya düşmüş durumda. Mevcut durumda bu fiyatlardan aşağısını bulmak mümkün değil. Bizim dileğimiz özel sektörde üretici, aracı, toptancı, zincir marketler kısacası herkes temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları düşmesidir” diye konuştu.<br> Sabah 07.00'de marketin açılmasını bekleyen Nurten Gümüş, \"Fiyatlar gayet uygun. Çay aldım, çocuklara kahvaltılık aldım. Beklentim gibi değil ama güzel. Devamı olması lazım, tek seferlik olmaması lazım. Başka markalara da yer verilmeli\" diye konuştu.<br> Bilal Kaya ise, \"Yağ aldım, patates ve soğan aldım. Piyasaya göre fiyatlar daha uygun. Toplam 170 lira ödedim\" dedi. <br> Ramazan Karadağ ise \"Ucuzluk var. Yüzde 30 ile 40 gibi indirimler var. Bizim bütçemize göre çok güzel. Dışarı göre kat kat üstün. Diğer marketler çok yüksek. Her gün diğer marketlere zam geliyor. İnşallah daha da çok düşer. Bizler için fiyatlar çok uygun\" şeklinde konuştu. Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği: İşte indirime giren bazı ürünlerin fiyatları Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulaması dolayısıyla hizmet noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Tarım Kredi marketlerde indirime giren ürün listesi haberimizde.

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