Et ve Süt Kurumu ürünleri Tarım Kredi mağazalarında

Tarım ve Kredi marketlerinin 74 il ve 381 ilçede sayısı bine ulaşan şubelerinde Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ürettiği kıyma ve kuşbaşı satılıyor. Tarım ve Kredi marketlerinin pek çoğunda Et ve Süt Kurumu'ndan tedarik edilen şarküteri ürünleri satılıyorken, kurum markalı kıyma ve kuşbaşı gibi kırmızı et ürünleri sadece Et ve Süt Kurumu Et Kombinasyon Merkezleri’nin bulunduğu bölgelerdeki mağazalarda satışa sunuluyor.

YENİ ŞUBELERE YAYILACAK

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin mağazalarında ESK’nın ürettiği kuşbaşı ve kıymalara erişilebildiğini görmek mümkün. Kurum yetkilileri bu mağazalardan 90'ının Ankara'da, geri kalan 44'ününse Et ve Süt Kurumu Et Kombinasyon Merkezleri’nin bulunduğu illere yakınlığından ötürü, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güney Doğu'da 44 mağazada satılabildiğini aktardı. Tarım Kredi Kooperatifleri kaynakları, Et ve Süt Kurumu'nun lojistik altyapısına bağlı olarak sadece 134 mağazada kıyma ve et satışı gerçekleştirebildiklerini ifade ederek, "Et ve Süt Kurumu lojistik altyapısını genişletmesi halinde tüm ülkedeki mağazalarımızda kurum markalı kıyma ve kuşbaşı satışını gerçekleştirebiliriz" dedi. Kaynaklar, mağazalarında Et ve Süt Kurumu'nun kıyma ve kuşbaşılarının dışında konserve kavurmalarının da satıldığını aktararak, bu ürünlerin tümünde fiyatlamaların Et ve Süt Kurum tarafından belirlenen fiyatlar olduğuna dikkat çekti.

YÜZDE 25 İNDİRİMLİ

Et ve Süt Kurumu, yüzde 25 indirimle kuzu eti satışı yapmaya başladı. 14 ilde 18 satış şubesi olan Et ve Süt Kurumu, indirimli kuzu etlerini satışını sadece bu şubeleri üzerinden gerçekleştiriyor. Tüm franchise satış mağazaları ile olan sözleşmelerin Ağustos 2017’de sonlandıran ESK, daha geniş tüketici kitlesine ulaşmak için Tarım Kredi Marketler ile AOÇ mağazalarında da kurum ürünlerin tüketicilere ulaştırıyor.