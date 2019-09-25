İngiliz turistler için Dalaman'a gelen A380 özel izin ile iniş yaptı İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman’a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor. Dün özel izinle geldiği belirtilen A380 yolcu uçağının yine İngiliz vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Dalaman Havalimanı’na iniş yapacağı öğrenildi.

Haber Merkezi 25 Eylül 2019, 06:25 Son Güncelleme: 25 Eylül 2019, 06:36 DHA