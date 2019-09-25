İngiliz turistler için Dalaman'a gelen A380 özel izin ile iniş yaptı
İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman’a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor. Dün özel izinle geldiği belirtilen A380 yolcu uçağının yine İngiliz vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Dalaman Havalimanı’na iniş yapacağı öğrenildi.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook’un iflasının ardından, şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşlarının ülkelerine taşınma işlemleri sürüyor.
ÖZEL İZİNLE GELİYOR
İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen bu taşınma işlemi kapsamında gece yarısından sonra Dalaman Havalimanı’na özel izinle geldiği belirtilen dünyanın en büyük yolcu uçağı A380’in yolcu taşımak üzere geleceği öğrenildi.
A380 yolcu uçağının tam kapasite yolcu ile İngiltere’ye dönmek üzere hareket edeceği kaydedildi.