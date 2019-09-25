Ekonomi İngiliz turistler için Dalamana gelen A380 özel izin ile iniş yaptı
İŞ DÜNYASI

İngiliz turistler için Dalaman'a gelen A380 özel izin ile iniş yaptı

İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman’a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor. Dün özel izinle geldiği belirtilen A380 yolcu uçağının yine İngiliz vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Dalaman Havalimanı’na iniş yapacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor
Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook’un iflasının ardından, şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşlarının ülkelerine taşınma işlemleri sürüyor.

Reuters
İngiliz turistler Dalaman'a gelen uçaklarla ülkelerine dönüyor.

ÖZEL İZİNLE GELİYOR

  • İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen bu taşınma işlemi kapsamında gece yarısından sonra Dalaman Havalimanı’na özel izinle geldiği belirtilen dünyanın en büyük yolcu uçağı A380’in yolcu taşımak üzere geleceği öğrenildi.

DHA
İngiliz turistler Dalaman'a gelen uçaklarla ülkelerine dönüyor.

A380 yolcu uçağının tam kapasite yolcu ile İngiltere’ye dönmek üzere hareket edeceği kaydedildi.

DHA
İngiliz turistler Dalaman'a gelen uçaklarla ülkelerine dönüyor.

DHA
İngiliz turistler Dalaman'a gelen uçaklarla ülkelerine dönüyor.

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