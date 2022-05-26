Ekonomi İngiltere Boya Sanayiciler Derneğinin tek Türk boya markası Akçalı Boya oldu
İŞ DÜNYASI

İngiltere Boya Sanayiciler Derneği'nin tek Türk boya markası Akçalı Boya oldu

1912 yılından bugüne faaliyet gösteren ve İngiltere’nin en prestijli sivil toplum kuruluşlarından olan BCF’nin (British Coatings Federation – İngiltere Boya Sanayicileri Derneği) ilk ve tek üye Türk Boya markası Akçalı Boya oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Boya Sanayiciler Derneğinin tek Türk boya markası Akçalı Boya oldu
​İngiltere Boya Sanayiciler Derneği'nin tek Türk boya markası Akçalı Boya oldu

25 ülkeye markasını taşıyan Akçalı Boya, 2017 yılında girdiği İngiltere pazarında büyümesini sürdürüyor. Birleşik Krallık’ta 700’ü aşkın satış noktasında ürünleri bulunan Akçalı Boya, ülkenin en çok tercih edilen boya markaları arasında yer alıyor.

Tek Türk üretici

İngiltere pazarında hızlı bir büyüme yakalayan Akçalı Boya, 1912 yılından bugüne faaliyet gösteren İngiltere Boya Sanayicileri Derneği’nin ilk ve tek üye Türk boya üreticisi oldu.

4 milyar Sterlin büyüklüğündeki İngiltere boya pazarının yüzde 95’inin temsilcisi olan İngiltere Boya Sanayicileri Derneği, 220’den fazla üye kurum dahilinde 300 bin çalışanı kapsayan bir kuruluş.

''Yerelde lider, Dünyada etkin markalar yaratıyoruz''

Akçalı Boya CEO’su M. Akın Akçalı; “1984 yılından bugüne ‘ilk’lere imza atan Akçalı Boya olarak, Permolit ve Akçalı makalarımız ile Türkiye’de özellikle Tavan Boyası ve sprey grubunda pazarı domine etmeyi başardık. Bugün, 25 ülkeye ulaşan Akçalı Boya ürünleri ile dünyada etkin markalar oluşturmayı hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde nitelikli ürünler ve rekabetçi bir stratejiyle güçlü konumlar edindik. 2017 yılında Akçalı UK şirketimiz ve WRX markamızla girdiğimiz İngiltere pazarında da hızlı ve organik bir büyüme yakaladık. İngiltere’de ürünlerimiz 700’ü aşkın satış noktasına ulaşıyor. Akçalı UK olarak Birleşik Krallık’ta edindiğimiz marka bilinirliği ile 1912 yılından bugüne faaliyet gösteren İngiltere Boya Sanayicileri Derneği’nin ilk ve tek üye Türk boya üreticisi kuruluşu olmaktan gurur duyuyoruz. Derneğin üyesi olarak Avrupa Birliği Ticaret Örgütü çatısı altındaki CEPE’nin de üyesi olduk. BCF Başkanı Guy Williams ve CEO’su Tom Bowtell ev sahipliğinde 25 Mayıs’ta İngiltere’de gerçekleşen toplantı çok verimli geçti. Boyadaki global trendleri yakından takip etmek ve özellikle sürdürülebilirlik konularında üreticilerin örnek uygulamalarını dinlemek fırsatını yakaladık. Uluslararası pazarda etkin markalar oluşturma hedefiyle çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

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