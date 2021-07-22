Ekonomi İnternette gördü Bir milyon solucanla aylık bir ton gübre üretiyor
İŞ DÜNYASI

İnternette gördü: Bir milyon solucanla aylık bir ton gübre üretiyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, internette görerek başladığı solucan gübresi işine bir milyon solucan ile ayda bir ton gübre üretimi yapıyor.

Haber Merkezi İHA
İnternette gördü: Bir milyon solucanla aylık bir ton gübre üretiyor
Ahmet Yıldırım

İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, tesadüfen internette görerek girdiği solucan gübresi işini büyüterek, aylık bir ton üretim kapasitesine ulaştı. Yıldırım, 15 bin solucanla başladığı organik gübrelemede şu an 1 milyon solucana ulaştığını ifade etti. Ürettiği gübreleri kendi ekili ürünlerinde de denediğini ifade eden Yıldırım, diğer gübreye göre yüzde 70 daha fazla verim aldıklarını söyledi.

İHA

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"Hobi amaçlı başladım, 1 milyon solucanım var"

Hobi olarak başladığı solucan gübresine şu an 1 milyon solucana ulaştığını söyleyen 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, "Organik solucan gübresi üretimine 2018’in Kasım ayında başladık. O günden bu yana kendi gübremizi üretiyoruz. Daha önceden internette dolaşırken reklamlarda gördüğümde, 'bizim de arazimiz var, kendi gübremizi üretelim' diyerek hobi amaçlı başladım. 2018 yılında 15 bin solucan almıştım. Az da olsa bir yerden başladık. Şu anda 1 milyon tanenin üzerinde solucanım var" dedi.

İHA

"Aylık bir ton gübre üretiyorum"

Aylık bir ton gübre ürettiğini ifade eden Yıldırım, “Kendi gübre ihtiyacımızı karşılayacak değerde gübre üretiyorum. Aylık bin kiloya yakın bir üretimimiz var. Hedefim büyük bir işletme kurup bu işi ilerletmeyi düşünüyorum. Öncelikle fermente olmuş büyükbaş gübresini solucanlarımıza haftalık olarak düzenli bir şekilde yemleme yapıyoruz. Ondan sonra solucanlarımız yedikçe yüzeyde çalıştıkları için her hafta 10 santim üstüne mama veriyoruz. Sonra da 6 ay boyunca hiçbir şekilde gübre çıkarma işlemi yapmıyoruz. 6 ayın sonunda solucanlarımızı file yöntemi ile ayırarak gübremizin altta kalmasını sağlıyoruz. Solucanlarımızı başka bir yere aktardıktan sonra gübremizi çıkartıp kurutuyoruz. En sonda eleme ve paketleme işlemi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Diğer gübrelere göre yüzde 70 daha verimli"

Organik ürettiği solucan gübresinin diğer gübrelere göre yüzde 70 daha verimli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Diğer gübrelerle kıyaslarsak yüzde 60-70 oranında verim artışı sağlıyor. Kendi arazilerimizde kullandık. Salatalık, mısır, üzüm de kullandık. Diğer gübrelere göre daha güzel bir verim aldık. Yüzde 70 verim artışını gözle görebildik. Üzüm de daha parlak ve kaliteli bir üzüm almayı sağladı” diye konuştu.

Emekli olup memleketine dönünce kurduğu işle adeta para basıyor: Üretimi her gün katlayarak artıyor
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TSK'da 20 yıllık görev süresinin ardından emekli olan Hurma, ömrünün kalan yıllarını geçirmek üzere memleketine döndü ve Sultandağı ilçesine yerleşti.
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Burada boş vakitlerini değerlendirmek ve hem ülke hem aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Hurma, yaptığı araştırmalar sonucu solucan gübresi üretmeye karar verdi. Hurma, ilk iş olarak Sultandağı ilçesi kırsalında bir tarla satın aldı.
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Daha sonra Burdur'dan aldığı 100 bin solucanla, tarladaki sac barakada ilk denemesini yapan Hurma, elde ettiği verim sonrasında barakasını büyüterek üretime devam etti.
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Yaklaşık 55 bin liralık yatırımla işe başlayan hurma, 15 ayda maliyetini karşılayarak, iyi bir gelir elde etmeye başladı. Kısa sürede işini geliştiren Hurma, şimdi 90 milyondan fazla solucanla, yıllık 100 ton gübre üretiyor. Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce bu işe başladığını söyledi.
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Emekli olduktan sonra bir süre farklı iş kollarında çalıştığını kaydeden Hurma, Solucan gübresi işini internette gördüm ve yapmaya karar verdim. Hem çiftçiye katkı anlamında hem de kendim bu işte huzuru bulduğum için yapmaya başladım. dedi.
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Ömrü olduğu sürece de bu işe devam edeceğini dile getiren Hurma, şöyle konuştu: Buraya her sabah geliyorum. Bunların önce yiyeceklerini, sularını kontrol ederim. Ondan sonra gübre çıkarılacaksa içeriden gübreyi çıkarıp belli nem oranına gelene kadar kurutup makinede çekiyorum. Tartıp, paketleyip satışa sunulacak duruma getiriyorum. Yemi bitiyor, yemini veriyorum, sularını hazırlıyorum, kuyu suyu içerler.
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Solucanların çok hızlı ürediklerini anlatan Hurma, şunları kaydetti: Ayda yaklaşık 125, yılda ise 1500 civarında yumurtluyorlar. Bunun yüzde 10 ile 15'i hayatta kalıyor. Benim barakamdaki solucanlar, Türkiye'deki tüm iklimlere uyum sağlayabiliyor. 2016 yılında kış ayında eksi 35'i gördük, yaz döneminde de sıcaklık 50 civarında oluyor. Bu çetin iklim koşullarına rağmen solucanlar herhangi bir zarar görmüyor. Gübrelerini talebe göre farklı illere gönderiyorum.
Emekli olup memleketine dönünce kurduğu işle adeta para basıyor: Üretimi her gün katlayarak artıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 20 yıl görev yapan astsubay Orhan Hurma (61), emekli olduktan sonra döndüğü memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, yaklaşık 90 milyon solucanla gübre üretiyor. Aldığı 100 bin solucanla, tarladaki sac barakada ilk denemesini yapan Hurma, elde ettiği verim sonrasında barakasını büyüterek üretime devam etti. Yaklaşık 55 bin liralık yatırımla işe başlayan hurma, 15 ayda maliyetini karşılayarak, iyi bir gelir elde etmeye başladı. Kısa sürede işini geliştiren Hurma, şimdi 90 milyondan fazla solucanla, yıllık 100 ton gübre üretiyor.
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