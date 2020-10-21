İpekyol Sonbahar-Kış 2020-2021 koleksiyonu ile zarafet dozu yüksek bir mevsim

Modern dünyaya adapte olan güçlü tasarımlar, Ipekyol Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu’nda bir araya gelerek yalın bir etki bırakıyor. Farklı kalıplarıyla standart formlardan çıkan ve geometrik detaylarıyla gündeme gelen parçalar, yeni sezonda ilham veren bir şıklık sunuyor.

Stil hikayenize eşlik eden total görünümler, şehir hayatına kolaylıkla adapte olurken, ekoseli ceket veya farklı desen oyunlarıyla öne çıkan bluzlar, smart casual bir görünümün öncüsü oluyor. Minimal parçalarla çarpıcı kombinlere imza atan yüksek modanın yeni gözdesi yelekler ise bu sezon, takım oyunlarının en etkili oyuncusu.

Sade bir görünümü hareketlendirecek volümlü kol detayları, maksi ve mini elbiselerle romantik bir stil anlayışı sergiliyor. Ceket ve hırkalar birbirinden farklı düğme detaylarıyla öne çıkarken, denim ile samimi bir uyum yakalayan oversize gömlekler, gündüzden geceye kolaylıkla adapte edilebilen kilit parçalar olarak dikkat çekiyor. Geometrik desenli astar detaylarıyla soğuyan havalara eşlik eden ceket ve yün paltolar ekose, kaz ayağı desenleriyle gardıroplarda yerini almaya hazırlanıyor.

Mevsimin doğal tonlarından ilham alan Ipekyol Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu kahve tonlarının yanı sıra, sıcak sarı ve hardallar, tarçınlar, klasik siyahlar ve naif beyazlarla sezonun ana renk kartelasını oluşturuyor. Son birkaç sezondur yepyeni bir renk seçkisi sunan asil morlar, romantik lilalar ve maviler ise koleksiyona zengin bir görünüm katan yeni renkler arasında yerini alıyor.

Aksesuarlarda yaratılan geometrik formlar, doğal taş detayları, klasik ve etkili inciler; kolye, küpe ve bileklik üçlemesinde kusursuz bir uyumun peşine düşüyor. Geometrik toka formlu ekose babetler ve sezonun yükselen trendi kare burun çizmeler ise şehrin sokaklarında feminen bir duruş sergiliyor. Gece okazyonlarında parlamaya hazır küpeler, kusursuz clutch’larla vurgulu bir etki sunarken stilinize son dokunuşu yapan tamamlayıcı parça niteliğinde.

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Yalın bir seçki sunan Ipekyol Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu, tasarımlarında hayat bulan feminen ruhuyla sizi yeni mevsimin ilham rotasına doğru zarafet dolu bir yolculuğa çıkarıyor