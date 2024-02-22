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Ekonomi

İran basını KAAN'ı 'Türkiye'nin en önemli projelerinden biri' olarak tanıttı

İran medyası, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu, Türk hava savunma sanayinin “en önemli projelerinden biri” şeklinde duyurdu.

19:19 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:14 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuyla ilgili haberini,“
KAAN isimli Türk milli savaş uçağı bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi
" başlığıyla verdi.
Haberde, KAAN'ın Türk hava savunma sanayinin “en önemli projelerinden biri” olduğu vurgulandı.
İran'ın önde gelen yayın kuruluşlarından İttilaat gazetesi de KAAN'ın uçuş görüntülerini yayınladığı haberini,
"Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı KAAN Ankara semalarında uçtu"
başlığıyla sundu.

Ülkede, reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Camaran Haber Ajansı ise KAAN'ın haberini, "Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının ilk uçuşu gerçekleştirildi" başlığıyla paylaştı.

İran'ın irili ufaklı basın ve medya kuruluşlarında da yayınlanan haberlerde, KAAN'ın Türkiye için önemli bir proje olduğu kaydedildi.


Fondaş medyada 'KAAN' hazımsızlığı
Fondaş medyada 'KAAN' hazımsızlığı

Türkiye'nin savunma sanayisinde kat ettiği mesafe dünyada parmak ısırtırken, CHP yandaşlarını yine rahatsız etti. Her projeye bir kulp takan muhalefet yandaşları bu kez de KAAN'ı hedef aldı. Bu rahatsızlığın son örneğini Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek sergiledi. Sözcü TV yayınında Türkiye'nin yerli ve milli projelerini hedef alan CHP yandaşı Deniz Zeyrek, "KAAN'ı AK Parti falan yapmadı. TUSAŞ'ı AK Parti kurmadı. ASELSAN'ı, HAVELSAN'ı AK Parti kurmadı. TOGG işte... Özel sektör bir araya gelmiş bir otomobil fabrikası kurmuş, sağdan soldan tasarım, motor şunu bunu almış otomobil üretiyor. Öyle bir hava yaşattılar ki sanki TOGG devletin otomobili." diyerek AK Parti iktidarı zamanında yapılan projelerden duyduğu hazımsızlığı gözler önüne serdi.


#İran
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