Ekonomi Peş peşe açıklama geliyor 9 gün tatile karşıyız
İŞ DÜNYASI

İş dünyası 9 günlük tatile karşı

Peş peşe açıklama geliyor: 9 gün tatile karşıyız

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün ardından TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına karşı çıktı. Murzioğlu, ''Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kaç gün tatil olacağına yönelik tartışmalarda başladı.

Turizm sektörü temsilcileri bayram tatilinin perşembe ve cuma günleri birleştirilerek 9 güne çıkarılması yönünde çağrıda bulunurken iş dünyası temsilcileri ise tatilin 9 güne çıkarılmasına karşı çıkıyor.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istemediğini belirtti.

Salih Zeki Murzioğlu

Kurban Bayramı için 9 gün tatil çağrısı
EKONOMİ
Kurban Bayramı için 9 gün tatil çağrısı

'EMEKÇİLER İSTER AMA İŞVEREN OLARAK BEN İSTEMEM'

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak planlanması hakkındaki görüşlerini de dile getiren Murzioğlu, “İşçiler ister. Tatil yapacaklar ama benim iş yerim duracak. Ben 9 gün primini ödeyeceğim. Ben taraftar değilim. O tatili verdiğin zaman benden gidiyor. Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” açıklamasında bulundu.Murzioğlu’nun konuşmasının ardından gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Osman Ayık

TÜRES'ten dikkat çeken tatil çıkışı: 9 güne karşıyız
EKONOMİ
TÜRES'ten dikkat çeken tatil çıkışı: 9 güne karşıyız

9 GÜN TATİL HAREKETLİLİK YAŞATACAK

Tatilin uzatılmasına karşı peş peşe gelen açıklamaların aksine turizm sektörü temsilcileri ise bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşanacağını söyledi.

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