İş yerinde kendinizi güvende hissediyor musunuz? Areda'nın araştırmasında dikkat çeken sonuç

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği iş yerinde güven araştırmasına göre; Türk halkının yüzde 50,4'ü iş yerinde kendisini güvende hissetmiyor.

Bu oran 2021'de yüzde 51,2 iken 2022'de yüzde 46,3'e kadar düşmüştü.

2023 Aralık ayı verilerine göre çalışanların kendisini iş yerinde güvensiz hissetme oranı yüzde 4,1 oranında artış gösterdiği görülüyor.

Kendisini iş yerinde güvende hissettiğini belirtenler ise, 2021'de yüzde 48,8 iken 2022'de bu güven artmış ve yüzde 53,7 oranına ulaşmıştı.

Ancak 2023'te düşüşe geçerek yüzde 49,6'lara geriledi.





Kadınlar erkeklere göre daha güvensiz hissediyor

Araştırma verilerine bakıldığında, erkeklerle kadınlar arasında kadınların aleyhine olacak şekilde yüzde 10'luk bir farklılık bulunduğu görülüyor. İş yerinde güvende hissetmediklerini ifade eden erkekler yüzde 45,6 iken bu oran kadınlarda yüzde 55'e yükseliyor.

İleri yaştakiler daha güvensiz hissediyor

Öte yandan ileri yaştaki katılımcılar gençlere göre kendilerini daha fazla güvensiz hissetmekte. 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 61,7'si bu güvensizliği dile getiriyor. 18-34 yaş aralığındaki gençler de yüzde 50,8 ile iş yerinde yaşadığı güvensizlik duygusunu belirtirken; 35-54 yaş aralığındaki katılımcılarda bu durum değişiyor.

Bu katılımcıların yüzde 58,1'i kendisini iş yerinde güvende hissettiğini belirtiyor. Yüzde 41,9'u ise güvende hissetmiyor.





Araştırmanın metodolojisi

Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katıldığı ve 28 Aralık 2023 – 02 Ocak tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.



















