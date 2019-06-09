Ekonomi İşçi olarak girdiği fabrikayı satın aldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İŞ DÜNYASI

İşçi olarak girdiği fabrikayı satın aldı

Muş'ta 21 yıl önce işçi olarak girdiği plastik bidon fabrikasının 7 yıl sonra patronu olan Mahsum Özdemir, 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine de yılda 7 milyon liralık katkı sağlıyor.

Haber Merkezi DHA
Mahsum Özdemir
Mahsum Özdemir

Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Muş Plastik Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor. Her yıl 800 ton hammadde işleyen fabrika, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Adana, Kayseri ve Konya'ya satış yaparak yılda 7 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

7 YIL SONRA FABRİKAYA DEVRALDI

Bölgede tek üretim yapan plastik bidon fabrikasına sahip olduklarını belirten fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özdemir, "1998 yılında firmada eleman olarak işe başladım. İlerleyen süreçte işime olan sadıklığım ve aşkımdan dolayı yıllar geçtikçe bu firmanın çeşitli kademelerinde görev aldım. İşe girdikten 7 yıl sonra firma sahipleri benimle el sıkışıp fabrikayı devretti. Ekonomik olarak ödemelerimde bana yardımcı oldular. İki arkadaşımı ortak aldım. Firmayı çalıştırarak taksitlerimi ödedikten sonra devlet desteklerine başvurdum. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan, KOSGEB'ten, İŞKUR'dan, her bir kurumdan ayrı branşlarda destek alarak firmamı bugüne kadar getirdim" dedi.

  • Evli ve 5 çocuk babası Mahsum Özdemir, firmanın, 40 çalışanıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu'da ciddi anlamda yükseliş gösterdiğini belirtti. Ortakları ile birlikte büyük emek sarf ettiklerini ifade eden Özdemir şunları söyledi:

"İşine aşık ve dürüst olduğun zaman çok ileriye gidebiliyorsun. Ben bunun en iyi örneklerinden biriyim. Fabrika şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Yılda yaklaşık 750- 800 ton üretim yapıyoruz. Bunu TL bazında hesapladığımızda 6,5- 7 milyon TL ülke ekonomisine girdi kazandırmaktayız. Ancak bu arzuladığımız bir rakam değil. Çok daha yüksek rakamlara taşımayı hedefliyoruz. Hammaddemiz doğrudan dövizle endeksli olduğundan, dövizin iniş ve çıkışındaki belirsizlik nedeniyle hammadde alımlarında ciddi anlamda sekteye uğramaktayız. Dövizin sabitlenmesi durumunda üretim kapasitemizi yüzde 100'e çıkarmayı düşünüyoruz."

REKLAM

TESK'ten "stopaj kaldırılsın" önerisi
EKONOMİ
TESK'ten "stopaj kaldırılsın" önerisi

İş yeri ruhsatı da haczedilebilecek
EKONOMİ
İş yeri ruhsatı da haczedilebilecek

Bakan Varank'tan Boeing çıkışı
EKONOMİ
Bakan Varank'tan Boeing çıkışı
Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

​Bakan Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
İstanbullularamüjde üstüne müjde

İstanbullulara
müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Tüm zamanların rekoru

Tüm zamanların rekoru

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.
Valiye hakaretin görüntüsü

Valiye hakaretin görüntüsü

​CHP adayının skandal sözleri kameralara yansıdı.
70 yıldır<br>kanayan yara

70 yıldır
kanayan yara

Belene kampında Türklere yapılan işkenceler unutulmadı.
En acı bakış

En acı bakış

​Arkadaşlarından şehit astsubaya gözyaşlarıyla veda.
'Türkiye'den <br>Fransa'ya tokat'

'Türkiye'den
Fransa'ya tokat'

Tarihi galibiyet, Fransa basınında yankı uyandırdı.
Haciz konulabilecek

Haciz konulabilecek

​Yargıtay 6 yıldır süren davada son noktayı koydu.
Emniyet Müdürü<br>uyuşturucu taşımış

Emniyet Müdürü
uyuşturucu taşımış

Sürdüğü arabanın içinden çıkanlar şaşırttı.
Geleceğimizi<br>feda edemeyiz

Geleceğimizi
feda edemeyiz

Bakan Ruhsar Pekcan'dan G-20'de kritik uyarı.
Gri kategorideki<br>terörist öldürüldü

Gri kategorideki
terörist öldürüldü

300 bin TL ödülle her yerde aranıyordu.
Sansasyonel galibiyet

Sansasyonel galibiyet

​A Milli Takımımız, Fransa karşısında tarih yazdı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Dündar'ın açıklamasına Yıldırım'dan yanıt geldi.
400 bin kişi akın etti

400 bin kişi akın etti

Tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.