Ekonomi İşçi olarak gitti patron oldu
İŞ DÜNYASI

İşçi olarak gitti patron oldu

Karabüklü işadamı Orhan Buyurman, işçi olarak gittiği Almanya’da kurduğu beyaz et sektörü ile 25 yıldır sektörün öncü firmaları arasında yer aldı.

Haber Merkezi IHA
Orhan Buyurman (Sol baştan üçüncü)
Orhan Buyurman (Sol baştan üçüncü)

Çağla Tavukçuluk adıyla Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ( KRV )’de geniş servis ağı ile Türk firması olarak Alman ekonomisine de büyük katkı sağlayan Karabüklü iş adamı Orhan Buyurman, 25. yılında kurumsal olarak büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Buyurman: ‘’ Başarının sırrı, dürüstlük ‘’

Çağla Tavukçuluk firması kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Orhan Buyurman, sektörde başarılı olmanın ana temelinin dürüstlük olduğunu ifade ederek, aile şirketi olarak sürdürdükleri firmalarının kurumsal bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

İşadamı Orhan Buyurman, “ Bu sektörde 25 yıldır ayakta durabilmemizin birinci nedeni dürüst olmamız ve kaliteli ürün ve kaliteye önem vermemiz. Firma olarak, sürekli rekabeti kalitede aradık. Daha iyi hizmet nasıl sunarız bunun üzerinde çalıştık. Ticarette güvenilir olmak çok önemli, Çağla firması uzun yıllardan beri bunun için ayakta. Bugün firmamız kurumsallaşmış ve bölgenin en güçlü firmaları arasına girmiştir. Helal kesim ürünlerimizi, eyaletin tüm geneline soğutucu araçlarımızla gönderiyoruz. Ürünlerimizde kalite çok önemli. Hijyenik bir şekilde ürünlerimizi tüm müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bunun dışında tabiki diğer eyaletlerimize de ürünlerimizi gönderiyoruz.” dedi.

“Hedefimiz tüm Avrupa’ya yayılmak”

Buyurman, 25 yıldır Almanya’da başta Türk marketler olmak üzere bir çok alana hizmet ettikleri de kaydederek, yeni hedeflerinin ise Avrupa’nın diğer ülkelerine de açılarak Avrupa genelinde büyümeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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