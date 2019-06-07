Ekonomi İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu
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İŞ DÜNYASI

İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu

İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu

Muş’ta 1998 yılında işçi olarak başladığı plastik bidon fabrikasında 7 yıl boyunca işçi olarak çalışan Mahsum Özdemir, 2005 yılında satın aldığı fabrikada 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine ise yılda 6,5 milyon TL girdi sağlıyor.

Haber Merkezi IHA
Muş Plastik Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor.
Muş Plastik Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor.

Muş Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet yürüten Muş Plastik Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor. Yılda 800 ton hammadde işleyen firmanın eski çalışanı Mahsum Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Kayseri, Konya ve Adana illerine de satış yaparak yılda 6,5 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İHA
Plastik bidon fabrikasında 7 yıl boyunca işçi olarak çalışan Mahsum Özdemir, 2005 yılında fabrikayı satın aldı.

Bölgede tek üretim yapan fabrika olduğunu belirten Muş Plastik Bidon Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özdemir, 1998 yılında firmada eleman olarak işe başladığını söyledi. Firmadaki ilk görevinin ara depo görevlisi olduğunu anımsatan Özdemir, “İlerleyen süreçte işime olan sadıklığım ve işime olan aşkımdan dolayı yıllar geçtikçe bu firmanın çeşitli kademelerinde görev aldım. 2005 yılında firma sahipleri bu işi ciddi anlamda yapabileceğimi görünce firmayı bana devrettiler. Ekonomik olarak ödemelerimde bana yardımcı oldular. Firmayı çalıştırarak taksitlerimi ödedikten sonra devlet desteklerine başvurdum. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından, KOSGEB’ten, İŞ-KUR’dan, her bir kurumdan ayrı branşlarda destek alarak firmamı bugüne kadar getirdim. Bugün çalıştırdığım 40 elemanla beraber yine firmamın Doğu ve Güneydoğu’daki ciddi anlamda yükselişi hem işimize olan sadakatimiz hem de ortaklarımla beraber bu işe ciddi anlamda emek sarf etmemizdendir. Ben bunu çok ciddi anlamda kendi hayatımdan örnek olarak gösterebilirim ki bir işe aşık olduğun zaman ve dürüst yaptığın zaman çok ileriye gidebiliyorsun. İşçilikten patronluğa kadar ve firma yetkilisi, firma yöneticiliğine kadar yükselebiliyorsun. Bunu kendi hayatımda örnek olarak gördüm. 7 yıl işçilik yaptım. Geri kalanı da patron olarak sürdürüyorum” dedi.

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İHA
Mahsum Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Kayseri, Konya ve Adana illerine de satış yapıyor.

Fabrikada günlük 2 ton civarında ham madde üretimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nin de birçok iline ambalaj sevkiyatı gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, “Fabrikamız şu anda yüzde 75 kapasite çalışıyor. Yılda yaklaşık 750-800 ton üretim yapıyoruz. Bunu TL bazında hesapladığımızda 6,5-7 milyon TL ülke ekonomisine girdi kazandırmaktayız. Ancak bu arzuladığımız bir rakam değil. Çok daha yüksek rakamlara taşımayı hedefliyoruz. Ham maddemiz doğrudan dövizle endeksli olduğundan dolayı dövizin iniş ve çıkışındaki belirsizlik ham madde alımlarında ciddi anlamda sekteye uğramaktayız. Dövizin sabitlenmesi durumunda üretim kapasitemizi yüzde 100’e çıkarmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor
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Akzambaklar şehri Tokat’ta, nesli tükenme tehlikesi altına olan akzambak çiçeği bağ ve bahçelerde çoğaltılmaya çalışılıyor. Çok az sayıda kişinin ticari olarak uğraştığı zambak çiçeklerinin soğanından yaprağına, yağından polenine para ediyor. Yağı ilaç sanayinde, poleni boya sektöründe yaprakları parfüm sanayinde değerlendirilen zambakların soğanı da bahçesini süslemek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.
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Akdeğirmen Mahallesindeki bahçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak 15-20 kök akzambak yetiştirmeye başlayan Fikret Aydemir (61), bir dönümlük bahçesinde 5 bin soğana kadar bu üretimini çıkarttı. Akzambakların çiçeğinin kilosunun 140 TL, yağının 5 bin avrodan sattığını ifade eden Aydemir, nesli tükenmekte olan ak zambakları kısa bir sürede çoğaltarak ülke ekonomisine kazandırdığını kaydetti.
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Akzambakların yoğun bir ilgi gördüğünün altını çizen Aydemir, “Kimi arabasıyla geldi, kimi siparişini verdi. Türkiye’nin 50 vilayetinde şuanda akzambak yetiştiriliyor. Kısa sürede 5 bin soğan yaptık. Bu 5 bin soğandan 20-30 bin yavru alıyoruz. Bu soğanları da talebe göre satıyoruz” dedi.
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YAPRAĞINDAN SOĞANINA PARA EDİYOR: Aydemir, önceki yıllarda zambakların polenlerini attıklarını ama boya sanayinde kullanıldığını öğrenerek onu da değerlendirdiklerini belirterek, “Almanya’dan geldiler bu polenlerden organik boya yapıldığını öğrendik. 5 bin eurodan müşterisini bulduk. Onlar için toplayıp biriktirip vereceğim. Daha sonra bilmediğimiz başka şeylerde öğrendik...
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Zambakların yapraklarını ezilip ameliyat sonrasında dikiş yerlerinde yaralara sürüldüğünde yara izleri kayboluyor. Ciltteki sorunları gideriyor. Yağını ayrı çıkartıyoruz, Reçeli yapılıyor, şurubu yapılıyor. Yani her yeri paraya dönüşebiliyor Soğanı, yaprağı, poleni ayrı para yapıyor. İlaç fabrikaları soğanını alıyor ağrı kesici özelliği var” ifadelerini kullandı.
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Aydemir, akzambakların çiçeğini 140 lira, yapı ve polenini 5 bin avrodan soğanın tanesini ise 2 lira ile 20 lira arasında büyüklüğüne göre sattığını kaydetti. Talepleri karşılamakta zorlandığını ifade eden Aydemir, Türkiye genelinde talep olduğunu sözlerine ekledi.
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BİR KÖKTE 150 ÇİÇEK: 5 bin kök zambak içerisinde tek bir kökten açan 150 çiçekli zambak ise görenleri şaşırtıyor. Normalde 15-20 çiçek veren bitkide bir dalda 150’ye yakın çiçek açmasına şaşırdığını belirten Aydemir, diğer çiçek fidelerine göre daha kalın sapı olan 3 zambakta böylesine çiçek vermesinin ilginç olduğunu sözlerine ekledi.
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Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor
Tokat'ta hobi olarak başladığı ak zambakları çoğaltan Fikret Aydemir, yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
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Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu.
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​20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.
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Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi.
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Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı.
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Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı.
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‘HAYALİMİ BU ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRDİM’: Tamircilik sektöründe çıraklıktan yetişme olan herkesin bu tarz hayalleri olduğunu belirten Soydan Demir, Genellikle imkansızlıklardan dolayı yapılamaz. Allah bana bu imkanı tanıdı. Kendi mücadelem, emeğim ve esnaf arkadaşlarımın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim...
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1986 model kuş serisinden bir aracım vardı. Hayalimi bu araçla gerçekleştirmek istedim. İlk başta projeyi kendi kafamda tasarladım. Önce bu aracı ortadan ikiye kestim. Ön taraf orijinal haliyle kalırken arka tarafı çift kabin kamyonet olarak yeniden yaptım...
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Projemi tamamlayıp fiziken ve yasal olarak trafiğe çıkabilir hale getirmem yaklaşık 2 yıl sürdü. 6 ay kadar ruhsat işlemleriyle uğraştım. Şu an diğer tüm araçlar gibi trafiğe çıkabiliyor ve muayeneden geçiyor...
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Beni tek üzen ticari araca dönüştüğü için artan sigorta bedeli oldu, ancak bu emeklerimin karşılığında onu da gözüm görmüyor. Toplam maliyet 50 bin liraya ulaştı, bunun içinde en büyük payı ise ruhsat işlemlerine ayırdım” dedi.
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'GÖREN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR': Yaptığı aracının herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Demir, Müşterilerimden ve usta arkadaşlarımdan isteyen çok oldu. Sanayide gezerken en az 10 kişi durdurup nasıl ve neden yaptığımı soruyorlar. Bazen fotoğrafını çekiyorlar, bunlar bana büyük haz veriyor...
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Buna harcadığım parayla lüks bir araç alabilirdim, ama bu içimden gelen bir şeydi, bir çocukluk hayaliydi. 'Ben bunu yaptım' diyerek ustalığımı ön plana çıkarmak da çok önemliydi. Bunu yapmasaydım Türkiye'de tek olan bu araca binemezdim. Bu araç, Türkiye'de yalnızca bende var. Ben bu arabaya zevkle biniyorum dedi.
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Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
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Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
Title
Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, "Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

Efsaneyi duyan geliyor
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Anadolu’da halk arasında dolaşan efsaneler saymakla bitmiyor. Bunlardan bazıları dillerden dillere dolanırken, bazıları da Giresun’daki ’Gelin Kayası’ gibi meraklılarının dikkatini çekiyor.
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Giresun’un Mesudiye köyünün Taşhan bölgesinde bulunan iki dev kaya, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden Gelin Kayası olarak biliniyor. Metrelerce yükseklikte, bebeğini sırtında taşıyan bir kadın görünümünde olan Gelin Kayası, adını da bu benzerliğin getirdiği efsaneden alıyor.
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Gelin Kayası hakkında dilden dile dolanan birçok efsane var. Bu efsaneler zamanla turistlerin de ilgisini çekerken, şimdilerde Giresun turizmi için ilgi çekici yerlerden biri haline geldi.
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Halk tarafından anlatılan efsaneye göre, “Güzeller güzeli genç bir kız, görücü usulü ile sevmediği bir erkek ile evlendirilmek isteniyormuş. Anne ve babasına karşı çok saygılı olan iyi kalpli kız buna itiraz edebilecek durumda değilmiş. İçten içe köyün başka bir delikanlısı ile hayatını birleştirmek, onunla evlenmek istiyormuş. Ama bunu ailesi ile paylaşmaktan da sıkılıyormuş, biraz da babadan korkuyormuş...
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Tanımadığı, sevmediği bir erkeğe verilmesine engel olamamış. Düğün tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin olarak yolcu edilmiş. Gelin alayı önünde giden at üzerinde götürülürken içinden Allah’a dua edip yalvarmış: ’Allah’ım, beni kötü koca eline düşürme, taş et dondur’ demiş. İyi kalpli gelinin duası kabul olmuş ve gelin alayının önünde, at üstünde taş oluvermiş.
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Gelin Kayası bir taraftan bakıldığında yüz silueti ve at üzerinde duruşu bir başka taraftan bakıldığında ise gelinlik görünüşüyle dikkat çekiyor. Bu görünüşü ve efsanesiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bayram tatili nedeniyle de Giresun’da en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi oldu.
Efsaneyi duyan geliyor
Giresun Mesudiye Köyü'nün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi.


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