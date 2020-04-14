Ekonomi Isı sayaçları için düzenleme
İŞ DÜNYASI

Isı sayaçları için düzenleme

Isı sayaçları muayene ve gözetimi için servis hizmeti sunmak isteyenlerin başvuru süreleri yeniden düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ısı sayaçlarının muayene ve gözetimi için servis hizmeti vermek isteyenlerde daha önce 2 yıl içinde başvurmaları halinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon belgesi şartı aranmıyordu.

Yeni düzenlemeyle bu süre 3 yıla çıkarıldı. Ancak servis olarak başvuranların, personel, tesisler ve donanım, muayene yöntemleri ve prosedürleri, muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi, muayene kayıtları, muayene raporları ve muayene sertifikalarının uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş raporu bakanlığa ibraz etmeleri gerekecek.

Bu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren akreditasyon sertifikasını alarak bakanlığa ibraz etmesi zorunluluğu 2 yıldan 3 yıla yükseltildi.

AK Parti'den yeni adım: Bugün Meclis'e veriliyor
EKONOMİ
AK Parti'den yeni adım: Bugün Meclis'e veriliyor

ATO'dan “mücbir sebep kapsamı genişletilsin" çağrısı
EKONOMİ
ATO'dan “mücbir sebep kapsamı genişletilsin" çağrısı

Rusya'da yabancı yatırımlar durma noktasına geldi
EKONOMİ
Rusya'da yabancı yatırımlar durma noktasına geldi
Abone Ol Google News
ABD medyası paylaştı

ABD medyası paylaştı

Dünyanın süper gücü ABD'den 'ürküten' görüntü.
Son testler paniğe neden oldu

Son testler paniğe neden oldu

​Koronavirüsü yendiğini açıklayan ülkede testler pozitif çıktı.
Güzel haber var

Güzel haber var

​Bakan Varank, yatırım ve istihdam cephesindeki müjdeyi açıkladı.
İki pist artık yok

İki pist artık yok

Salgın hastanesi Atatürk Havalimanı'nda yükseliyor.
Koronaya yenildi

Koronaya yenildi

​BTP lideri Haydar Baş tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
5-10 yıl sürebilir

5-10 yıl sürebilir

Koronavirüs ilacıyla ilgili çarpıcı uyarı: İnanmayın.

107 yaşında koronavirüsü yendi

107 yaşında koronavirüsü yendi

​İstanbul'daki tedavide koronavirüs mucizesi.

Elini taşın<br>altına koydular

Elini taşın
altına koydular

​Maske ve solunum cihazı üretmeye başladılar.
Saat 19.00'da açıklama yapacak

Saat 19.00'da açıklama yapacak

​Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sakın açmayın!

Sakın açmayın!

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek istiyorlar.
İlk kez<br>mevzuata girdi

İlk kez
mevzuata girdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çok kritik iki kurum kuruldu.
ASM'lerde<br>test dönemi

ASM'lerde
test dönemi

​Vakaların çok görüldüğü illerde uygulamaya geçebilir.
O yolu kullandıkları belirlendi

O yolu kullandıkları belirlendi

​Giriş çıkış yasağını delmeyi planlayanlara şok.
Tamamen<br>ücretsiz oldu

Tamamen
ücretsiz oldu

​Koronavirüs tedavisi için sosyal güvenceye bakılmayacak.
Bu saatlere dikkat

Bu saatlere dikkat

Önce lodos sonra sağanak etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.