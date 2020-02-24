Ekonomi İŞKURdan iş bulma sürecini kısaltacak adım
İŞ DÜNYASI

İŞKUR'dan iş bulma sürecini kısaltacak adım

Hükûmet işsizliği düşürme yönündeki çalışmalar kapsamında 200 mesleği İŞKUR’un eşleştirme sistemine entegre edecek. Sistemde yapılacak otomatik tanımlamalar ile iş arayan, çalıştığı kurumdan ayrılıp yeni bir kuruma başvuracağı zaman, bilgileri işveren tarafından önceden bilinecek.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İŞKUR, Türkiye Meslekler Sözlüğünde yer alan 200 mesleği mercek altına alacak. Mesleklerin analizi yapılarak, ne gibi becerilere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkarılacak.

Çalışma sonrasında elde edilen sonuçlar, İŞKUR’un eşleştirme sistemine entegre edilecek ve meslek ile iş arayan arasında eşleştirme yapılacak.

Böylece iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda iş yerleştirmeler gerçekleşecek.

OTOMATİK TANIMLAMA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beceri envanteri projesiyle nitelikli kişilerin işsiz kalma şansı da azalmış olacak. İş arayanların niteliklerinde otomatik tanımlama söz konusu olacak. Bu tanımlamalar sayesinde iş arayan, çalıştığı kurumdan ayrılıp yeni bir kuruma başvuracağı zaman, bilgileri işveren tarafından önceden bilinecek.

  • Böylece işe alınma süreleri kısalmış olacak. Kendine uygun işi bulamayacağını düşünerek, iş aramayı bırakanlar artık bu sistem sayesinde kendi niteliklerine göre iş fırsatlarını yakalayacak.

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