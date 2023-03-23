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Ekonomi

İşsizlik oranı 2022'de bir önceki yıla göre 1,6 puan azalışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "İşsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti" denildi.

10:08 . 23/03/2023 Perşembe
AA

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'de bir önceki yıla göre 1,6 puan azalışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İşgücü İstatistikleri 2022" verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4'e geriledi.
2021'de işsizlik oranı yüzde 12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı.
#İşsizlik
#Türkiye
#Ekonomi
25 dakika önce
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