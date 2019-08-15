​İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 12,8 oldu.

İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre ise 0,2 puan düştü.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan yükselerek yüzde 23,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 869 bin kişi gerileyerek 28 milyon 269 bin kişi, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,6'sı hizmetler sektöründe yer aldı.

Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, inşaatın payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 ve hizmet sektörünün payı 2 puan arttı.

REKLAM

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI AZALDI

İş gücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artarak 32 milyon 426 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 71,7 olurken, kadınlarda değişim göstermeyerek 34,4'te kaldı.

Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,7 puan artarak yüzde 34,4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış göstererek yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 4 milyon 570 bin kişi oldu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi azalarak 27 milyon 876 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 45,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 38 bin kişi artarak 4 milyon 527 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,3 puan azalarak 52,8 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin kişi, sanayi sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 44 bin ve hizmet sektöründe 62 bin kişi azaldı.

REKLAM

FOTOĞRAF 25 25- Finans Müdürü Ortalama maaş: 125,080 Dolar İşsizlik Oranı: 2,2 İşsizlik Oranı 24- Muhasebeci Ortalama maaş: 69,350 Dolar İşsizlik Oranı:: 2.3 23- Konuşma-Dil Patoloğu Ortalama maaş: 76,610 Dolar İşsizlik Oranı: 0,8 22- Ayak hastalıkları uzmanı Ortalama maaş: 127,740Dolar İşsizlik Oranı: 1.2 21- Klinik Laboratuar Teknisyeni Ortalama maaş: 51,770 Dolar İşsizlik Oranı: 0,7 20- Fizyoterapist Ortalama maaş: 86,850Dolar İşsizlik Oranı: 1.2 19- Kayıtlı hemşire Ortalama maaş: 70,000 Dolar İşsizlik Oranı: 1,4 18- Haritacı Ortalama maaş: 63,990 Dolar İşsizlik Oranı: 0,7 17- Matematikçi Ortalama maaş: 103,010 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9 16- Hemşire ebe Ortalama maaş: 100,590 Dolar İşsizlik Oranı: 1.2 15- Cerrah Ortalama maaş: 208,000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5 14- anestezist Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5 13- Meslekiterapist Ortalama maaş: 83,200 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5 12- Protez uzmanı Ortalama maaş: 185,150 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9 11- Doktor Ortalama maaş: 192,930 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5 10- Ağız Diş Çene Cerrahı Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.5 9- Kadın Doğum ve Jinekolog Ortalama maaş: 208,000 Dolar İşsizlik Oranı: 0,5 8- çocuk doktoru Ortalama maaş: 172,650 Dolar İşsizlik Oranı: 0,5 7- Pratisyen hemşire Ortalama maaş: 103,880 Dolar İşsizlik Oranı: 1.1 6- ortodontist Ortalama maaş: 208.000 Dolar İşsizlik Oranı: 0.9 5- Hemşire Anestezi Uzmanı Ortalama maaş: 165,120 Dolar İşsizlik Oranı: 0,4 4- Diş doktoru Ortalama maaş: 151,440 Dolar İşsizlik Oranı: 0.9 3- Doktor Asistanı Ortalama maaş: 104,860 Dolar İşsizlik Oranı: 0.8 2- İstatistikçi Ortalama maaş: 84,060 Dolar İşsizlik Oranı: 0,9 1- Yazılım geliştirici Ortalama maaş: 101,790 Dolar İşsizlik Oranı: 1,9 2019'un en iyi meslekleri açıklandı U.S. News 2019'un en iyi mesleklerini açıkladı! Bakın yılın en çok kazananları, işsizlik oranı en azları hangileri...

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 21 Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler. GELECEĞİN EN KÖTÜ MESLEKLERİ 10. Telefon Operatörü 9. Günlük İşçi 8. Reklam pano görevlisi 7. Fotoğraf İşlemcisi 6. Projeksiyonist 5. Ayakkabı Makine Operatörü 4. Terzi 3. Tekstil Makina İşletmeni 2. Prefabrik Ev Oluşturucusu 1. Saat Tamircisi GELECEĞİN EN İYİ MESLEKLERİ: 10. Fiziksel Terapist 9. Hekim 8. Doktor Yardımcısı 7. Bilgi Güvenliği Analisti 6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü 5. Pazarlama Araştırması Analisti 4. Mali Yönetici 3. Sağlık Hizmetleri Müdürü 2. Hemşire Uygulayıcısı 1. Uygulama Geliştiricisi Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş oluşacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





FOTOĞRAF 7 Adana’da sıcakların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar, bici bici olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla serinlemeye başladı. Buz gibi tatlı bici bici de bu sayede birçok ailenin geçim kaynağı oluyor. Buz püresinin arasına karıştırılmış nişasta üzerine mevsim meyveleri, gül suyu ve şerbetin döküldüğü bici bici, en az 6 liradan satılıyor. Vatandaşlar ise öğlen saatlerinden itibaren Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına akın ediyor. SICAKLARIN ARTMASI FİYATI DA ARTIRDI: Yılın 4 ayında Seyhan Baraj Gölü kenarında bici bici satarak diğer 8 ayda ise sıcak içecekler satarak geçimini sürdüren Burhan Yalçın’ın temmuz ve ağustos aylarında günlük kazancı rekor seviyeye ulaşıyor. Yalçın, özellikle havanın çok sıcak olduğu yaz aylarında satışlarının çok iyi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bici bici işi son 1 haftadır iyi bir şekilde açıldı. Ondan öncesi sıkıntılıydı. Şu aralar rağbet görüyor. Tüketiliyor. Şehir dışından ve yurt dışından gelen çok. Yüzde 80 ile 90’ı tadını beğeniyor. Günde ortalama bin taneyi buluyor satışımız. Fiyatı 6 lira. Havaların ısınması fiyatı da arttırdı. 7 buçuk liraya çıktı şuanda. Havaların ısınması yüzde yüz fark etti. Adana’da kebabı yiyen ardından bici yemeye geliyor.” BİCİ BİCİ YAPMAK İÇİN BEKLİYORUZ: Bici bicinin nasıl yapıldığını anlatan Burhan Yalçın, “Evde nişasta ile suyu kaynatıyoruz ondan sonrası burada. Halden buzumuzu, muzumuzu aldık. Bici bici yapmak için bekliyoruz şuanda. Kaseye önce hamuru koyuyoruz ondan sonra üstüne pudra şekeri, buzu rendeledikten sonra tekrar pudra şekeri üzerine muz sonrada gül suyu ve şerbetini döküyoruz bici biciyi hazır hale getiriyoruz” dedi. Elazığ’dan Adana’ya turistik gezi için gelen Sevil Bircan ise, bici bici tatlısını çok beğendiğini söyledi. Bircan, “Adana’nın bicisi meşhur dediler tadını merak ettik yedik. Gayet güzel. Serinletiyor. Çok beğendik. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum gelince mutlaka tadına baksınlar. Çok sıcak Adana ve bizde bici yiyerek serinledik” ifadelerini kullandı. Serinleten lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor Serinleten lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor Yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlı satıcılarına günde 6 bin lira kazandırıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



