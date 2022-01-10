Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ DÜNYASI

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2021'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 777 bin kişi oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İşsizlik rakamları açıklandı
Kasım ayı işsizlik oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

  • Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı kasımda bir önceki aya kıyasla 288 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 46,6'ya ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 52,5 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı kasımda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde yıllık bazda 2 puan azalarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 4 puan artarak yüzde 46,4 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı kasımda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak yüzde 52,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 710 bin kişi artarak 33 milyon 398 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı kasımda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.

Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte
GÜNDEM
Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte

Asgari zammı 83 milyonu böyle etkileyecek
EKONOMİ
Asgari zammı 83 milyonu böyle etkileyecek

Asgari ücret 4 bin 253: Çalışanlara 50 yılın en büyük zammı
GÜNDEM
Asgari ücret 4 bin 253: Çalışanlara 50 yılın en büyük zammı

Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem: Çalışan, emekli, dul ve yetim aylıklarında 'tatil' düzenlemesi
FOTOĞRAF 18
Title
Kıdem tazminatı ve maaş, ücret ve aylık ödemelerinde yeni düzenlemeye gidildi. İş Kanunu'na göre geciken maaş ve ücret ödemeleri nedeniyle çalışana kıdem tazminatını alıp ayrılma imkanı getirilirken; emekli, dul, yetim aylıklarının ödenme tarihi de değişti.
Title
Yeni düzenlemeye göre bu ödemeler resmi ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında yapılacak. Zamlı aylıklarını ise memur emeklileri 15 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak.
Title
Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da yüzde 66'lık artıştan hisseleri oranında yararlanacak. İş Kanunu'nda yer alan süresinde ödenmeyen işçi alacaklarına en yüksek faiz oranı uygulanırken, bu hüküm fazla mesai, genel tatil, yıllık izin, kıdem tazminatı için çalışanların alacaklarını da kapsıyor. İşte tüm detaylar...
Title
KIDEM TAZMİNATINDA ÇALIŞANA YENİ KOLAYLIK! MAAŞI GECİKEN ALIP AYRILABİLİR<br><br>Sabah'ın haberine göre asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs, öğrenim kredisi alabilir. Ücreti geciken personel iş akdini feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Sözleşme dışı nedenle ücret kesme cezası verilemez, ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Fazla mesainin prim belgesinde ücret sütununa yazılması gerekirken, aynı iş ve kıdemde eşit ücret zorunluluğu bulunuyor.
Title
1- 2500 liralık emekli aylığı kimleri kapsıyor, dul ve yetimler de yararlanacak mı?<br><br>En düşük emekli aylığının 2500 liraya yükselmesi SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanları da ilgilendiriyor. Düzenleme yaklaşık 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 liradan az olamayacak. Aynı şekilde, ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25'er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625'şer liradan az olamayacak.
Title
2-Memur emeklisi de yüzde 2.5'luk ek zamdan yararlanacak mı?<br><br>Memur emeklileri de ilave yüzde 2.5'luk zamdan yararlanacak. Aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla beraber Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30.95 iyileştirme yapılacak. En düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.
Title
3-Zamlı maaş ve aylıklar hesaplara ne zaman yatacak?<br><br>Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş, aylık ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
Title
4- Emekli aylıkları cumartesi, pazara denk gelse de hesaba yatırılacak mı?<br><br>Emekli aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödeniyor. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılıyor, ödeme günlerinden herhangi birinin Cumartesi veya Pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı Kurumca belirlenerek ilan ediliyordu. 1 Ocak itibariyle ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde yani zamanında ödenecek, yani tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak.
Title
5- Çalışanın ücreti senet, bono, kuponla ödenebilir mi, alacakta zaman aşımı söz konusu mu?<br><br>Senet, kupon, bono ya da diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret yabancı para olarak belirlendiyse ödeme günündeki rayice göre Türk Lirası ile ödenebilir. Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıldır.
Title
6- Asgari ücret geliri olan üniversite öğrencileri kredi, burs alabilir mi?<br><br>Asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs veya öğrenim kredisi alabilir.
Title
7- Ücretini alamadığı için çalışmayan işçinin sözleşmesi feshedilebilir mi?<br><br>Ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde (mücbir sebep olmaksızın) ödenmeyen çalışan işini yapmaktan kaçınabilir. Bu grev olarak nitelendirilmiyor. İş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez, yerine yeni işçi alınamaz, bu iş başkasına yaptırılamaz. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.
Title
8- Ücret kesme cezası, aynı işi yapanların ayrı ücret alması yasal mı?<br><br>Ücret kesme cezasının kesilebilmesi için toplu sözleşme ya da iş sözleşmesinde yer alması gerekir. Böyle bir hüküm yoksa çalışana ücret kesme cezası uygulanamaz. Sözleşmede yer alıyorsa bu kapsamdaki kesintiler bir ayda 2 günlük kazançtan fazla olamaz. Eşit işe eşit ücret ödeme yükümlülüğü aynı işyerinde, aynı işi yapan ve aynı kıdeme sahip olan işçilere aynı ücretin ödenmesi anlamına geliyor.
Title
9- Fazla mesai ücretlerinin bordroda görünmesi zorunlu mu, çalışana katkısı nedir?<br>Fazla mesai ücretlerinin hak edilen ücret sütununa yazılması gerekiyor. İş kazası, meslek hastalığı, analık hallerinde alınan istirahat raporlarına istinaden ödenecek geçici iş göremezlik ödemelerinde son üç ayda ödenen ücretin tamamı esas alınıyor. Prim, ikramiye, bu nitelikteki arızı ödemelerin ücretin yüzde 50'sini aşan kısmı dikkate alınıyor. Mesai ücretinin ücret yerine ikramiye sütununa yazılması hatalı hesaba neden olur, bağlanacak gelir düşer..
Title
10- Ücreti düzenli ödenmeyen çalışan ne yapabilir?<br><br>Yasa uyarınca işveren ücret ödemesini en fazla 20 gün geciktirebilir. Taraflar arasında yapılacak sözleşmeyle ücret ödemeleri daha kısa dönemler halinde örneğin iki haftada bir de yapılabilir. Ücreti geciken, çalışmaktan kaçınma hakkının yanı sıra iş akdini feshedip kıdem tazminatı talep edebilir. İş akdi sona ermeyip çalışmaya devam edenler Çalışma ve İş Kurumu müdürlüklerine şikâyet dilekçesi verebilir, iş akdi sona erip işten çıkanlar da arabulucuya başvurabilir. İş-Kur üzerinden işverenle ortak çözümler de üretilebilir. İşyerinde kısa çalışma uygulamasına geçilerek üç aydan 6 aya kadar çalışanların ücretleri İş-Kur tarafından ödenmesi sağlanabilir.e ikramiye sütununa yazılması hatalı hesaba neden olur, bağlanacak gelir düşer.
Title
11- İşverenin konkordato ilan etmesi durumunda çalışan ne yapmalı?<br><br>İflas, konkordato halinde en fazla üç aylık ücret Ücret Garanti Fonu'ndan alınabilir. Bunun için Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne başvurmak gerekiyor.
Title
12- Aylık ücret fazla mesai ücretini de kapsayacak şekilde belirlenir mi?<br><br>Fazla mesai konusunda istisnalar hariç çalışanın onayının alınması gerekiyor. Yazılı onayla aylık ücretin fazla mesai ücretini de kapsayacak şekilde belirlenmesi çalışanın fazla mesai yapacağını kabul ettiği anlamına geliyor. Aylık toplam kaç saat fazla mesai yapılacağının da baştan belirlenmesi zorunluluğu bulunuyor.
Title
İş Kanunu'na göre, bir yıl boyunca yaptırılan fazla mesai toplamı 270 saati geçemiyor. Bir çalışanın günlük çalışma süresinin 11 saatten fazla olmayacağı, gece çalışmaları 7.5 saati geçemiyor. Aylık ücretin içinde belirlenecek fazla mesai ücretinde bu sürelere uygun olarak belirlenmesi gerekiyor.<br><br>
Title
Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem: Çalışan, emekli, dul ve yetim aylıklarında 'tatil' düzenlemesi
İş hayatında yeni dönem başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ödemeler, maaş ve kıdem tazminatındaki değişikliler netleşti. Yeni düzenlemeyle tüm kazançlar vergi dışı tutulurken, emekli, dul, yetim aylıkları artık tatil günleri de ödenecek. Maaşı geciken çalışanlar içinse kıdem tazminatını alarak ayrılma imkanı getirildi. İşte milyonlarca çalışan, emekli ve öğrenciyi ilgilendiren yeni düzenleme hakkında son dakika bilgileri...
Denizde hareketsiz bulundu

Denizde hareketsiz bulundu

Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Dünyanın en ilginç otomobili

Dünyanın en ilginç otomobili

​Test sürüşü yapıldı: Öyle bir özelliği var ki...
Eskişehir zirvede

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı.

​Viking Kralı Ragnar Diyarbakır'da doğdu.

TOKİ başvuruları bugün başladı: En ucuzu 376 bin TL

​Bir önceki aya göre değişim göstermedi.

​İstanbul'da PKK'ya şafak operasyonu.

​Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi.

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Babacan'a TOGG tepkisi.

​Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.