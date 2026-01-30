İşsizlik yüzde 7,7 ile 32 aydır tek hanede

Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 286 bin azalışla 2 milyon 736 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı, 0,8 puan azalışla yüzde 7,7 oldu. Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Aralık 2025'te 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e indi.