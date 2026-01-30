İşsizlik yüzde 7,7 ile 32 aydır tek hanede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 286 bin azalışla 2 milyon 736 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı, 0,8 puan azalışla yüzde 7,7 oldu. Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Aralık 2025'te 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e indi.
GÜÇLÜ GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR
İstihdam edilenlerin sayısı, Aralık 2025'te aylık bazda 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin oldu. İstihdam oranı değişmeyerek yüzde 49,1 ile aynı seviyede kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, "Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizliğin yüzde 7,7 oranıyla aylık iş gücü istatistik verilerinin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyesine indiğini ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32'nci aya taşıdığını bildirdi.