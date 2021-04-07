IST Bilişim’de Üst Düzey Atama

IST Bilişim A.Ş. Genel Müdürülüğü’ne atanan İbrahim Uğur, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1994 yılında kariyerine BELBİM Anonim Şirketinde başlayan Uğur, 2000-2013 yılları arasında INNOVA’da üst yönetim pozisyonlarında görev yaptı. 2014 yılına kadar Albaraka Türk’te görev yapan Uğur, ardından Türk Hava Yolları’nda Ticari Çözümler Başkan Yardımcılığı ve Stratejik Projeler Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Son olarak Turkcell’de ise Bilgi Teknolojileri Direktörü görevini üstlendi.

İbrahim Uğur aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu (USETEG) yürütme kurulu üyeliği yapmaktadır.

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Türkiye ve bölgedeki yeni nesil teknolojileri kullanan akıllı bina sistemlerini inşa etmek ve işletmek için 100’den fazla tecrübeli çalışanı ile çalışmalarını yürüten IST Bilişim, “Havalimanı İşletmeciliği” konusundaki geniş bilgi birikimi ve “Akıllı Sistemler” dünyasında kapsamlı uzmanlığı ile İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren çeşitli kritik havacılık sistemlerinin çalışmalarını yürütmektedir.

İş zekâsı, değişim yönetimi, stratejik planlama ve bilgi teknolojileri konularında oldukça deneyimli olan İbrahim Uğur, bilgi ve tecrübelerini IST Bilişim’in daha da gelişmesi için sarf edecek.

