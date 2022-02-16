İstanbul'a 500 bin metrekarelik dev sanayi alanı geliyor

İl sınırları içerisindeki OSB’lerde çok az boş parselin kaldığı İstanbul’da 500 bin metrekarelik yeni sanayi alanı devreye alınıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Gişeleri’nin iki kilometre batısında yer alan TOKİ’ye ait 500 bin metrekarelik arazi, yeni sanayi bölgesi olacak.

8 Şubat günü TOKİ tarafından tek lot satış şeklinde ihaleye çıkarılan arazi, yaklaşık 2,7 milyar TL bedelle Sınırlı Sorumlu Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından alındı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbullu sanayicilere oda meclisinin kürsüsünden duyurduğu yeni sanayi alanı ile ilgili, “İstanbul’daki OSB arazilerinde çok az yer kaldı. İstanbul sanayicisi adeta sıkıştı. Şimdi içerisinde İTO üyelerinin de olduğu bir grup, Arnavutköy Yassıören’de yeni bir sanayi bölgesini devreye alıyor. İstanbul’da sanayi arsası konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Dolayısıyla bu yeni alanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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İMAR VE PLANLAMA SIKINTISI YOK

İstanbul’a yeni sanayi alanını kazandırmak için çalışmalara başlayan Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu başkanlığını Reha Yeltekin yaparken, yönetim kurulunda Kisbu Tekstil’den Tolga Kisbu ile Fuzul Grup’tan Zeki Akbal yer alıyor. Yeni sanayi alanıyla ilgili Dünya Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan Reha Yeltekin, ihaleye sadece iş yapacak olan küçük sanayi sitesi ya da toplu işyeri yapı kooperatifl erinin girebildiğini, 45 üyesi bulunan kooperatifl erinin yaklaşık 2,7 milyar TL ile parsellerin tamamını aldığını söyledi.

Söz konusu arsaların, İstanbul’daki en büyük sorun olan imar ve planlama sıkıntısının dışında olduğunu dile getiren Yeltekin, “Her şeyi hazır. Yarın altyapı çalışması yapılıp hızlıca ruhsat alınabilecek bir yer. Bu alanı İstanbul sanayicisine olabildiğince hızlı kazandırmak istiyoruz” dedi.

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