İstanbul'da 20 liradan satılan limon depolarda çürümeye başladı

Türkiye’nin limon diyarı Mersin’in Erdemli ilçesinde iç piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye başladı.

Küçük yaşlardan bu yana ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi’nde limon yetiştiriciliği yaptığını belirten üretici Servet Demiraslan,

TABAN FİYAT TALEBİ

"Öncelikle kendi ülkemdeki tüketicileri de düşünerek narenciyede ürünlere taban fiyat konmasını istiyorum. Bunu bölgemiz üreticileri adına söylüyorum. Duyuyoruz ki İstanbul’da ve diğer bazı yerlerde limonun kilosu 13 lira, 20 lira deniliyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz" dedi.

İstanbul'da kilo fiyatı 20 liraya kadar çıkan limonu üreticiler 4 liradan satıyor.

KİLOSUNU 4 LİRADAN SATIYORLAR

Limonun kilosunu 4 liraya sattığını belirten Demiraslan, "Bunun girdi maliyeti çok fazla. İlacı, gübresi, işçiliği derken çok meşakkatli bir süreç" diye konuştu.

Erdemli ilçesinde yıllara göre ortalama yaklaşık 300 bin ton ila 400 bin ton arasında limon üretimi gerçekleştiriliyor.