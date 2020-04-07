Ekonomi İşten çıkarmama sözü verdiler 25 bin kişiyi de işe alacaklar
İŞ DÜNYASI

İşten çıkarmama sözü verdiler: 25 bin kişiyi de işe alacaklar

Koronavirüs salgını sonrası evlerine kapanan çalışanlar için kısa çalışma ödeneği devreye alındı. Ancak kimi şirketler daha 1 ay olmadan salgının faturasını çalışanına keserken kimi şirketler ise yaptıkları açıklamalarla bir nevi işten çıkarma yapmayacağının peşinen sözünü vermiş oldu. Öte yandan koronavirüs ile mücadele sürecinde personel çıkarmak yerine personel arttırımına giden firmalar da var. Özellikle perakende sektörüne yönelik olmak üzere toplamda 25 bin personel için ilan çıkıldı.

Kenan Biter Yeni Şafak
Çok sayıda şirket koronavirüsle mücadele kapsamında personel çıkarmayacağını açıkladı.
Çok sayıda şirket koronavirüsle mücadele kapsamında personel çıkarmayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını sonrasında getirilen yasaklar ve evde kalınmasına yönelik çağrılar sonrasında çok sayıda iş yeri kapısını kapatmak zorunda kaldı.

Hükümet ise, salgın sonrası ortaya çıkabilecek mağduriyetlere ve iş kayıplarına karşı kısa çalışma ödeneğini devreye aldı. Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durduran veya azaltan işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurarak her bir çalışanı için 3 ay boyunca geçici maaş desteği alabilecek.

Uygulama kapsamında 600 günlük prim şartı 450 güne, son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı ise 60 güne indirilerek başvuru koşullarında da ciddi anlamda kolaylık sağlandı.

1 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN BAŞVURU

Koronavirüs nedeniyle mağdur olan çalışana geçici maaş desteği veren uygulama kapsamında 3 Nisan itibariyle başvuru yapan şirket sayısı 70 bini aşmış durumda. Söz konusu şirketlerde çalışan sayısı ise 1 milyonun üzerinde.

  • Kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanırken ödenen günlük ücret, brüt kazancının yüzde 60’ı şeklinde gerçekleşiyor.
Bir asgari ücretlinin alabileceği kısa çalışma ödeneği aylık bin 752 TL olarak hesaplanıyor.

İŞ DÜNYASINA ORTAK ÇAĞRI!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’deki neredeyse tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları da istihdamın korunmasına yönelik çağrıda bulundu. Yapılan ortak çağrılarda işverenlere, üretim ve hizmet kapasitesinin muhafaza edilerek, istihdamın korumasının daha güçlü bir gelecek için ortak bir sorumluluk olduğu mesajı verilirken, faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalar ise kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmaya davet edildi.

İŞÇİ ÇIKARMAMA SÖZÜ VERDİLER

İşverenlerin çalışanlarını işsiz bırakmamaları için kısa çalışma ödeneği devreye alınmasına ve başvuru yapılması yönünde yapılan onca uyarıya rağmen kimi şirketler tam tersi yönde hareket edip elini taşın altından koymaktan imtina ederken, onlarca şirket ise istihdamı koruyacaklarına yönelik açıklamada bulunarak çalışanları ile güven tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde hiçbir çalışanını işten çıkarmayacağını açıklayan şirketlerden bazıları ise şöyle;

''Zorlu Holding, Petrol Ofisi, Mercedes-Benz Türk, Akkök Holding, Erdemoğlu Holding, TAV Havalimanları Holding, Ahlatçı Holding, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG, SICPA Türkiye, Maher Holding, Meteksan Savunma, Has Tavuk, Erciyes Anadolu Holding, Toyota Türkiye, Yeşim Tekstil, Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ, Uçak Tekstil, Efendioğlu Mermer, Mapar Otomotiv ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları.''

Söz konusu şirketler bu zor dönemde istihdamı korumak için farklı iş modellerini de devreye aldıklarını duyurdu.

İŞ ÖRGÜTLERİ DE DESTEK VERDİ

İşten çıkarma yapmayacağını açıklayan şirketlerin yanı sıra iş örgütleri ve kurumlardan da peş peşe bünyelerindeki firmaların istihdamı koruyacağına yönelik açıklama geliyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ve Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamalarda da işten çıkarma olmayacağı ve istihdamın korunacağı belirtildi.

25 BİN PERSONEL ALACAKLAR

Öte yandan koronavirüs ile mücadele sürecinde personel çıkarmak yerine personel arttırımına giden firmalar da var.

ŞOK, BİM, A101, Migros ve Hepsiburada toplamda 20 bine yakın personel alımı yapacağını açıklarken SICPA Türkiye, Ahlatçı Holding, Has Tavuk ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları da toplamda 5 binden fazla yeni personel istihdamına gidecek.

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