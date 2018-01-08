İstifa sonrası 1,4 milyar dolarlık satış

Hiç hisse satmadığını sık sık hatırlatmasıyla ünlü olan Kalanick, daha birçok Uber yöneticisi ve yatırımcısıyla birlikte SoftBank’a hisse satıyor.

Teknoloji dünyasının en iddialı şirketlerine ve girişimlerine dev yatırımlar yapan SoftBank, Uber ile şirketin yüzde 15 hissesini yüzde 30 indirimle satın almak üzere anlaşma yapmıştı.

Bloomberg’in haberine göre, Uber’e 48 milyar dolar değer biçen anlaşmayla satın alınacak hisselerin büyük çoğunluğu şirketin yatırımcıları ve yöneticilerinden gelecek.

Travis Kalanick

, şirketin ayrımcı kültürüne ve rakiplerine karşı uyguladığı etik dışı stratejilere yönelik eleştirilerin had safhaya ulaşmasının ardından, Temmuz 2017’de Uber’deki CEO görevinden istifa etmişti. Kalanick’in halefi ise eski Expedia CEO’su Dara Khosrowshahi oldu.

EKONOMİ İstanbul’un en uzun otobüs hatları

EKONOMİ Yeni Clio için Erdoğan da devreye girdi

EKONOMİ Uyanık müteahhide otomatik ayar!