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Ekonomi İtalyanlar gözümüzün içine bakıyor
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İŞ DÜNYASI

İtalyanlar gözümüzün içine bakıyor

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türk erkek giyim sektörünün uluslararası satın almacıları peşinden koşturduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Kiğılı
Abdullah Kiğılı

Kiğılı, şöyle dedi: “30-40 sene evvel bir şeyler yapmak için yurtdışı fuarlara giderdik. Fakat yurtdışında Türkiye algısı o kadar kötü ki… Adam sorar, ‘nereden geliyorsun?’ Sen cevap verirsin ‘Turkey, İstanbul’ kapıdan çevirir. Kartvizitini uzatırsın, ne randevu verir, ne yüzüne bakar. O dönemde sadece fuarlara katılıp standları gezebilmek için gazeteci arkadaşlarımızdan dandik ‘press card-basın kartı’ alırdık. O gün bize mal satmak istemeyen İtalyan bugün, mal alayım diye gözümün içine bakıyor. Ben bugün bunun hazzını yaşıyorum. İtalyan sabah Milano’dan çıkıyor, geliyor siparişini alıyor, akşam uçağıyla Milano’ya geri dönüyor. Bunun verdiği zevk milyonlara değer. 20 yıl önce bana kapılarını açmayan İtalyan kumaşçılar, bugün kollarını açmışlar ‘Türkiye’ye ne kadar kumaş satabiliriz’ onun peşindeler.”

KALİTELİ TÜRK MARKASI DÜNYADA BAŞARILI OLUR

Önceki akşam bir grup gazeteciyle iftar yemeğinde buluşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Türkiye’de iyi bir müşteri grubuna sahip olan bir markanın yurtdışında nereye giderse gitsin başarılı olmama imkanı yok” vurgusunu yaptı. Kiğılı, Türk giyim sanayisinin gücünü işçiliğinden, Avrupa ile aynı kalitede üretim yapıp daha uygun fiyata satabilmesinden ve marka değerinden aldığını anlattı. Kiğılı ayrıca, yabancı erkek markaların Türkiye’deki işçilik ve malzemenin getirdiği fiyat rekabetiyle yurt içinde yerli markalarla rekebat edemeyeceğini de vurguladı.

YURT DIŞINDA YENİ KAPILAR AÇACAK

Türk markalarının yurtdışında boy göstermesi gerektiğinin altını çizen Abdullah Kiğılı, kendilerinin de kısa süre içinde Libya Bingazi, Filistin Ramallah, Beyrut, Özbekistan, Fas ve Ermenistan’da yeni mağazalar açacaklarını kaydetti. Bugün Kıbrıs dışında Azerbaycan, Sırbistan, Romanya, Makedonya ve Gürcistan’da mağazaları olduğunu aktaran Kiğılı, “Türkiye’de 70 ilde varız. Allah var, devletimiz bize çok destek veriyor. Her yerde varız. Devletimiz yürüyün, gidin diyor. Çok yakın bir gelecekte göreceksiniz ki Türk markaları Avrupa’da bayrağı açmış zaferden zafere koşuyor olacak” diye konuştu.

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